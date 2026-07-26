Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 300.000 USD

Hoàng An

TPO - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự, gia đình ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ được nhận lại 21 tỷ đồng và hơn 300.000 USD.

Ngày 26/7, đại diện Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thông tin, ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Gia đình ông Thành cũng đã nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng.

Trước đó, Cơ quan thi hành án tịch thu của ông Thành 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD sung quỹ Nhà nước theo bản án của tòa và đối trừ 300 triệu đồng vào nghĩa vụ của ông Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).

screen-shot-2026-07-26-at-085008.png
Bị cáo Lê Duy Thành tại tòa.

Bên cạnh các khoản đã thi hành án xong, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã trả lại cho ông Lê Duy Thành số tiền trên 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD. Số tiền này được thi hành án chuyển cho người thân trong gia đình.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, mới đây, Tòa Phúc tẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã giảm án cho cựu Chủ tịch Lê Duy Thành từ 12 năm xuống 8 năm 6 tháng tù tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, ông Lê Duy Thành đã nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc khai rằng quen Hậu từ năm 2010, khi còn công tác tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Khi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh, ông Thành được bà Lan chỉ đạo "phải giao lại dự án chợ đầu mối cho Hậu vì đây là doanh nghiệp mạnh, có rất nhiều mối quan hệ, phải đôn đốc chỉ đạo làm nhanh".

Dù chỉ nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tuy nhiên, ông Thành trong giai đoạn điều tra đã nộp hơn 22 tỷ đồng và hơn 1,6 triệu USD.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng khám xét tạm giữ tại nhà riêng ông Thành 10,5 tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD...

Ông Thành được ghi nhận thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Ông cũng được cơ quan điều tra kiến nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi có nhiều thành tích trong công tác và đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội.

Hoàng An
#Lê Duy Thành #Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc #Nộp lại tiền #Thi hành án dân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe