Hai anh trai bị loại sốc thổi bùng tranh cãi

TPO - Tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại công diễn 1 với màn tranh tài của Bảng Hắc Mã và xác định hai anh tài đầu tiên phải dừng cuộc chơi là 14 Casper và Vương Anh Tú. Bên cạnh chiến thắng của Nhà Soạn Nhạc, kết quả loại cùng chất lượng các tiết mục trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Hai đội bảo toàn lực lượng

Khép lại chiến thắng của Nhà Làm Mạnh ở bảng Bạch Mã, tập 4 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục đưa khán giả đến với màn đối đầu của Bảng Hắc Mã gồm bốn đội: Vinh quy bái tổ, Điện ảnh, Soạn nhạc và Hoa lửa.

Mỗi đội mang đến màu sắc khác nhau, từ dân gian đương đại, ballad, nhạc sáng tác mới đến pop dance.

Mở màn là Nhà Vinh quy bái tổ với ba thành viên Jun Phạm, Thanh Duy và Mew Amazing qua bản remake Lý ngựa ô. Tiết mục lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Huế, kết hợp câu chuyện về chí khí của người đàn ông sau khi lập nên công danh trở về quê hương.

Mỗi đội mang đến màu sắc khác nhau, từ dân gian đương đại, ballad, nhạc sáng tác mới đến pop dance.

Điểm nhấn của sân khấu là màn múa đao của Jun Phạm cùng phần dàn dựng kết hợp võ thuật và múa lụa. Tiết mục nhận 2.150 điểm, tạm dẫn đầu bảng đấu.

Tiếp đó, Nhà Điện ảnh gồm Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint và Phùng Minh Cương mang đến Anh sẽ đến cùng cơn mưa. Nhóm lựa chọn kể câu chuyện về một chàng trai có cơ hội ngắn ngủi trở về gặp gia đình trước khi phải chia xa, đồng thời tập trung khai thác khả năng hòa giọng thay vì phô diễn thế mạnh cá nhân.

Dù lấy được nhiều cảm xúc từ khán giả, tiết mục vẫn không vượt qua số điểm của Vinh quy bái tổ.

Bước ngoặt của đêm thi đến với Nhà Soạn nhạc gồm Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), OSAD, Hồ Đông Quan và Hà An Huy.

Nhóm lựa chọn trình diễn Nợ em cả bầu trời - được phát triển từ bản demo cũ của Hoàng Tôn kết hợp ý tưởng hòa thanh của Hà An Huy.

Ca khúc mang màu sắc ballad, kể câu chuyện người đàn ông phải gác tình riêng để bước vào cuộc chiến. Với lợi thế về vocal cùng phần dàn dựng được đầu tư, Nhà Soạn nhạc vươn lên vị trí dẫn đầu bảng Hắc Mã, giành tấm vé an toàn vào vòng tiếp theo.

Anh sẽ đến cùng cơn mưa được lấy cảm hứng từ một bộ phim.

Khép lại đêm thi là Hoa lửa với ca khúc Let me go do Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng thể hiện. Tiết mục truyền tải tinh thần phá bỏ giới hạn để theo đuổi tự do sáng tạo. Dù sở hữu vũ đạo phức tạp và năng lượng sân khấu lớn, phần trình diễn vẫn chưa đủ điểm để vượt qua Nhà Soạn nhạc.

Với kết quả này, Soạn nhạc cùng Làm mạnh là hai đội duy nhất bảo toàn lực lượng sau công diễn 1.

Casper và Vương Anh Tú dừng cuộc chơi

Sau phần thi của cả hai bảng đấu, 6 anh tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất gồm Mew Amazing, Tùng Mint, Thuận Nguyễn, Vương Anh Tú, 14 Casper và Đinh Mạnh Ninh bước vào vòng nguy hiểm.

Trước khi công bố kết quả, mỗi anh tài được lựa chọn bước vào mật thất lửa một mình hoặc cùng đồng đội.

Trong khi phần lớn các đội quyết định sát cánh bên nhau, Vương Anh Tú chọn đối diện kết quả một mình. Nam nhạc sĩ cho biết không muốn đồng đội phải tiếp tục trải qua những khoảnh khắc nặng nề sau tất cả nỗ lực tại công diễn 1.

14 Casper và Vương Anh Tú bị loại dù có những tiết mục được đánh giá cao, tạo hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội.

"Tú nhìn thấy sự nỗ lực của đồng đội là rất lớn. Tú không muốn sau tất cả cố gắng ấy, mọi người lại phải trải qua những khoảnh khắc này cùng Tú", nghệ sĩ chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, Casper quyết định cùng các thành viên Nhà Ngoại ô bước vào mật thất. Nam rapper cho biết chính các đàn anh là người đã động viên, giúp anh vượt qua nhiều giới hạn của bản thân.

Kết quả cuối cùng, Casper và Vương Anh Tú trở thành hai anh tài đầu tiên phải nói lời chia tay chương trình.

Trong giây phút khép lại hành trình, Casper cho biết điều quý giá nhất anh nhận được không phải là thứ hạng mà là tình cảm giữa các anh em.

Khoảnh khắc loại khiến các anh tài không kìm nén được cảm xúc.

"Hành trình tuy ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận rõ mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn", anh chia sẻ. Trong khi đó, Vương Anh Tú nói bản thân từng trải qua nhiều biến cố trong nghề và cuộc sống, song ngọn lửa dành cho nghệ thuật vẫn chưa bao giờ tắt.

Sau khi kết quả được công bố, Thơm không thể kìm nén cảm xúc dù từ đầu chương trình tỏ ra khá điềm tĩnh. Anh cúi người, lấy tay che mặt rồi bật khóc nức nở. Nhiều đồng nghiệp quay sang vỗ vai, liên tục an ủi Thơm. Cheng cũng rơi nước mắt vì không nghĩ Vương Anh Tú bị loại.

Khán giả phản ứng gay gắt

Ngay sau khi tập phát sóng kết thúc, kết quả loại Casper và Vương Anh Tú nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn.

Trên trang Facebook chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai, bài đăng chia tay hai nam nghệ sĩ nhận được tổng cộng gần 10.000 bình luận chỉ sau hai giờ đăng tải. Phần lớn khán giả bày tỏ không đồng tình việc loại hai nghệ sĩ tài năng.

Trong đó, Casper là trường hợp được nhắc đến nhiều nhất. Không ít khán giả cho rằng nam nghệ sĩ có màn thể hiện tiến bộ rõ rệt ở công diễn 1 và vừa bắt đầu tạo dấu ấn lại phải dừng cuộc chơi. Nam nghệ sĩ còn có mặt trong danh sách các anh tài nhận được sự chú ý nhiều nhất theo thống kê SocialLite.

"14 Casper chờ hai năm để tham gia chương trình, đến lúc bứt phá thì lại bị loại", "Nhà Ngoại ô vẫn để lại chất riêng và đọng lại lâu nhất với người xem. Con số gần 2 triệu lượt xem màn trình diễn Xa sau 6 ngày chứng minh điều đó. Mong 14 Casper hồi sinh", khán giả bình luận.

14 Casper cũng gây ấn tượng về khả năng trình diễn, sáng tác, tư duy âm nhạc hiện đại. Đó là những yếu tố cho thấy tính toàn diện của một nghệ sĩ ở chương trình truyền hình thực tế.

Bên cạnh câu chuyện của các anh tài bị loại, chất lượng những tiết mục của bảng Hắc Mã cũng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Công diễn 1 khép lại với nhiều tranh cãi.

Trong đó, Nợ em cả bầu trời nhận được nhiều lời khen khi là tiết mục có sự cân bằng giữa phần nghe và phần nhìn, giúp Nhà Soạn Nhạc giành chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả cho rằng Lý ngựa ô được đầu tư về dàn dựng nhưng tổng thể còn khá dày, chưa tạo được điểm nhấn xuyên suốt.

Tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa được đánh giá có ý tưởng cảm động, song cách kể chuyện khiến không ít người xem cảm thấy khó theo dõi. Trong khi đó, Let me go được ghi nhận ở tinh thần bứt phá nhưng chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng.

Ngoài kết quả thi đấu, nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội còn hướng đến luật chơi của chương trình.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc các anh tài mùa trước trở lại cùng cơ chế để 100% phiếu bình chọn của khán giả trường quay quyết định kết quả khiến những gương mặt mới gặp nhiều bất lợi.

"Nếu kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào khán giả trường quay thì những anh tài mới sẽ rất khó cạnh tranh", một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Bên cạnh đó, người xem cũng bày tỏ mong muốn ê-kíp tiết chế việc khai thác những khoảnh khắc xúc động của nghệ sĩ.