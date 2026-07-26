Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình 'Huyền thoại tuổi thanh xuân'

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của cha ông vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự chương trình, chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên. Ảnh: Quang Vinh.



Thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện câu chuyện lịch sử về những người con gái Việt Nam anh dũng, phơi phới tuổi thanh xuân cùng tinh thần chiến đấu quật cường tại Ngã ba Đồng Lộc. Qua đó lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tham quan hệ thống trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Cũng tại chương trình, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu đã trải nghiệm triển lãm đa giác quan "Giao thời” - triển lãm công nghệ 3D Mapping trình chiếu, tương tác về các chủ đề văn hóa, di sản như Tranh Đông Hồ, Trống đồng Đông Sơn; tham quan không gian trưng bày của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Thông qua việc tìm hiểu những tư liệu, hiện vật, câu chuyện về vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa mà Bảo tàng gìn giữ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo tồn, phát huy di sản, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay.