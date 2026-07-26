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Thế giới

Vùng Vịnh tạm lắng, chiến tranh lan sang biển Đỏ và biển Caspi

Bình Giang

TPO - Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến Iran đang lan sang biển Đỏ và biển Caspi, bất chấp việc Mỹ tạm dừng không kích.

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Cột khói bốc lên từ cơ sở dầu khí của Ả-rập Xê-út, ngày 25/7.

Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ven biển Đỏ, trong khi Iran cáo buộc Ukraine tấn công 1 tàu của nước này trên biển Caspi.

Ngày 25/7, quân đội Mỹ cho biết chiến dịch phong tỏa hải quân với Iran “vẫn được duy trì đầy đủ”, nhưng không giải thích lý do dừng không kích sau chuỗi 13 đêm ném bom liên tiếp.

Khi được hỏi về việc tạm ngừng, quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump “luôn khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng cũng đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu không nghiêm túc quay lại bàn đàm phán”.

Trong ngày 25/7 cũng không có báo cáo nào về việc Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng để đáp trả Mỹ.

Dù vùng Vịnh tạm lắng, các cuộc giao tranh giữa Houthi và Ả-rập Xê-út trong ngày 25/7 cho thấy cuộc chiến có thể tiếp tục ảnh hưởng tới tuyến hàng hải quan trọng khác, đồng thời khiến nội chiến Yemen bùng phát trở lại.

Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết lực lượng này đã tấn công các cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Ả-rập Xê-út tại Jizan và Yanbu.

Các video trên mạng xã hội cho thấy cột khói lớn bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu Aramco ở Jizan.

Hai nguồn tin thương mại tại châu Á cho biết, họ được thông báo rằng các kho chứa nhiên liệu và dầu mỏ tại Jizan có thể đã bị hư hại. Aramco chưa đưa ra bình luận.

Tại Yanbu, 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào cơ sở dầu mỏ đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn. Hệ thống này hiện do quân đội Hy Lạp vận hành tại Ả-rập Xê-út, theo thỏa thuận đã ký với Riyadh, các nguồn tin an ninh Hy Lạp cho biết.

Yanbu là cảng xuất khẩu dầu chính của Ả-rập Xê-út trên biển Đỏ, trở thành tuyến đường quan trọng để xuất khẩu dầu của nước này nhằm tránh eo biển Hormuz. Nhà máy lọc dầu tại Jizan có công suất lên tới 400.000 thùng/ngày.

Tại Yemen, không quân của chính phủ được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã không kích bệ phóng tên lửa và kho vũ khí của Houthi tại các tỉnh Marib và al-Jawf.

Trước đó, liên minh quân sự do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố đã không kích các vị trí quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah ven biển Đỏ.

Giới chức Yemen cho biết, cả hai bên trong cuộc nội chiến đang huy động lực lượng dọc tuyến đầu.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khen ngợi kết quả của các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi, ám chỉ các tàu vận chuyển hàng hóa quân sự nhưng không nêu quốc tịch của mục tiêu.

Bình Giang
Theo Reuters
#Biển Đỏ #Biển Caspi #Vùng Vịnh #Chiến tranh Iran #Houthi #Ả-rập Xê-út

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