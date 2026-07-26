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Giải trí

Tài sản của Từ Hy Viên đi về đâu?

Minh Vũ

TPO - Sau hơn một năm nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời, cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình ngôi sao "Vườn sao băng" mới kết thúc.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào tháng 2/2025 vì phát bệnh cấp tính tại Nhật Bản. Do cô không để lại di chúc nên trong hơn một năm qua, cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình Đại S diễn ra rất kịch liệt.

Trên các trang MXH liên tục có các tin tức gia đình Từ Hy Viên không muốn nhận nuôi các cháu, giấu giếm tài sản của nữ diễn viên quá cố tại nước ngoài để chiếm làm của riêng ... Do mẹ ruột Đại S là bà Hoàng Xuân Mai than thở sắp bị đuổi khỏi nơi ở vì không thể trả khoản vay thế chấp. Sau khi xử lý các vấn đề về di sản, mẹ ruột Từ Hy Viên cho biết hiện tại tài sản của Từ Hy Viên còn lại rất ít chỉ khoảng 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng).

Ngoài ra, còn có thông tin DJ Koo Jun Yup vì tranh giành tài sản với bà Hoàng Xuân Mai nên đã rời khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó DJ Koo Jun Yup và gia đình Từ Hy Viên đã xuất hiện đi ăn tối cùng nhau, hóa giải tin tức vì tranh giành tiền tài mà trở mặt.

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Từ Hy Viên qua đời đột ngột dẫn đến việc phân chia tài sản nảy sinh tranh chấp kéo dài hơn một năm.

Mới đây, ETtoday đưa tin việc chuyển giao quyền sở hữu căn biệt thự cao cấp đã được chuyển giao cho nam nghệ sĩ Hàn Quốc - DJ Koo người từng tuyên bố nhường toàn bộ quyền thừa kế cho mẹ vợ. Chồng nữ diễn viên nhận 1/3 tài sản cô để lại. Một người bạn của Uông Tiểu Phi - chồng cũ Từ Hy Viên - cũng cho biết hai con của nữ diễn viên đã nhận 2/3 tài sản. Tuy nhiên do các con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên phần tài sản này tạm thời do Uông Tiểu Phi quản lý cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Do Từ Hy Viên không kịp lập di chúc hợp lệ trước khi qua đời, việc phân chia tài sản được thực hiện theo quy định về quyền thừa kế của luật pháp Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó, vợ chồng và con cái là người có quyền thừa kế hàng đầu và được hưởng quyền thừa kế ngang nhau.

Từ Hy Viên được cho là để lại khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 660 triệu Đài tệ bất động sản và khoảng 330 triệu Đài tệ giá trị trang sức, thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và các khoản đầu tư.

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Từ Hy Viên có một con trai và một con gái với thiếu gia Uông Tiểu Phi. Hai bé sống tại Bắc Kinh cùng cha. Trong tang lễ của ngôi sao quá cố, các con và chồng cũ không xuất hiện.

Về phía mẹ của Từ Hy Viên, bà từng cho biết đã từ bỏ ý định tranh chấp tài sản: "Uông Tiểu Phi muốn giành cái gì thì cứ giành, tôi chỉ quan tâm đến con gái mình. Chỉ cần gia đình và các cháu được chăm sóc tốt là đủ, tôi cũng lớn tuổi rồi, không còn sức nữa".

Minh Vũ
#Từ Hy Viên #Đại S #Uông Tiểu Phi #DJ Koo #Từ Hy Viên qua đời #tài sản của Từ Hy Viên

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