Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Hãng nội y cháy hàng nhờ thần đồng Lamine Yamal

Tú Oanh

TPO - Chỉ một vài khoảnh khắc vô tình của Lamine Yamal trên sân bóng trong trận chung kết World Cup 2026 giúp thương hiệu thời trang đường phố 6PM "cháy hàng" nội y.

Lamine Yamal cùng tuyển bóng Tây Ban Nha đã đánh bại Argentina và giành cúp vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, bóng đá không phải bên chiến thắng duy nhất trong trận chung kết.

Theo Marca, vài khoảnh khắc tự nhiên của Yamal vô tình trở thành một trong những chiến dịch quảng bá miễn phí giá trị nhất của giải đấu.

Xuyên suốt thời gian trên sân cỏ, chân sút 19 tuổi nhiều lần kéo áo lên để chỉnh trang hoặc lau mồ hôi. Mỗi lần như vậy, phần cạp quần boxer của anh lại lộ ra, để lộ rõ logo nổi bật 6PM - thương hiệu thời trang đường phố đến từ Đức - trước hàng triệu khán giả truyền hình trên toàn thế giới.

a2.jpg
a1.jpg
Khoảnh khắc lộ nội y Lamine Yamal trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: IG

Marca khẳng định đây không phải là chiến lược tiếp thị được tính toán kỹ lưỡng, cũng không phải hành động có chủ đích.

Chi tiết nhỏ được hàng triệu người trên thế giới nhìn thấy. Thương hiệu cùng nhà sáng lập Achraf Ait Bouzalim lập tức nắm bắt cơ hội, chia sẻ ảnh chụp màn hình từ trận chung kết lên Instagram.

“Chúng tôi không nói chúng giúp bạn ghi bàn hay hơn, nhưng xin chúc mừng Lamine Yamal đã cùng La Roja vô địch World Cup 2026!", 6PM viết trên Instagram.

Trang tin HipHop.de của Đức mô tả đây là màn quảng cáo "vô giá", đồng thời cho biết logo 6PM xuất hiện rõ ràng ở nhiều thời điểm trong và sau trận đấu.

Sau trận chung kết, nhiều thông tin cho biết nhu cầu mua sản phẩm tăng vọt. Một số mẫu quần boxer của thương hiệu nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy hàng.

Dù 6PM chưa công bố số liệu bán hàng chi tiết, sự quan tâm đột ngột dành cho mặt hàng này là điều không thể phủ nhận.

Nội y 6PM được bán theo bộ hai chiếc với giá khoảng 30 euro (899.000 đồng). Trên cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng vẫn có nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau, cho thấy tình trạng khan hàng ban đầu có thể chỉ xảy ra với một số mẫu nhất định hoặc hàng đã được bổ sung.

Việc quảng cáo trong trận chung kết World Cup thông thường đòi hỏi các thương hiệu phải chi khoản tiền khổng lồ, nhưng 6PM lại xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình, trong các bức ảnh và bài đăng lan truyền trên mạng xã hội mà không phải trả bất kỳ khoản phí tài trợ chính thức nào. Điều này diễn ra hoàn toàn ngoài kế hoạch, vượt sức tưởng tượng của hãng.

Với Yamal, đó có lẽ chỉ đơn giản là một phần trong bộ trang phục anh lựa chọn cho trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp. Nhưng với 6PM, đây là cơ hội hiếm có trời ban, khi nhiều thương hiệu phải mất nhiều năm cùng hàng triệu USD mới có thể đạt được.

add.jpg
6PM hưởng lợi từ Yamal. Ảnh: AP
Tú Oanh
#Lamine Yamal #Yamal lộ nội y #thần đồng Lamine Yamal #World Cup 2026 #chung kết World Cup #cháy hàng nhờ Yamal

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe