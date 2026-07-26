TPHCM vượt mốc một triệu người dân được khám sức khỏe miễn phí

TPO - Sau gần hai tháng triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, TPHCM đã khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn một triệu người.

Chỉ sau đúng 2 tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân, TPHCM đã chính thức ghi nhận hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đánh giá về kết quả này, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt.

Theo bác sĩ Thượng, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người dân được khám sức khỏe mà còn ở việc hình thành Hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Đây là nền tảng quan trọng để ngành y tế quản lý sức khỏe người dân xuyên suốt vòng đời, theo dõi liên tục các bệnh mạn tính, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe.

Người dân TPHCM được khám sức khỏe miễn phí

Theo ông Tăng Chí Thượng, con số hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và có Hồ sơ sức khỏe điện tử là nền móng để TPHCM xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế hiện đại trong tương lai.

Cùng với các điểm khám cố định tại trạm y tế và bệnh viện, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã triển khai hiệu quả hoạt động khám sức khỏe tại nhà, góp phần mở rộng độ bao phủ của Chương trình khám sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám đều được cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Khi hệ thống hoàn thiện, dự kiến vào cuối năm 2026, người dân sẽ không cần khai báo lặp lại các thông tin sức khỏe cơ bản mỗi khi khám tại các cơ sở y tế khác nhau. Đồng thời, bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn.

Bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết, thời gian tới ngành y tế TPHCM sẽ tiếp tục tăng tốc trong đợt thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân TPHCM trong năm 2026. Song song đó, Sở Y tế TPHCM sẽ đẩy nhanh việc liên thông Hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, tiến tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế đồng bộ, hiện đại, phục vụ công tác quản lý ngành cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu cùng hệ thống bệnh viện tại TPHCM. Hàng nghìn cán bộ y tế làm việc liên tục, kể cả ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe ngày càng tăng.

Bên cạnh các điểm khám cố định, ngành y tế còn thành lập nhiều đội khám lưu động đến doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật hoặc những người gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo phân công, các bệnh viện trung ương và bệnh viện bộ, ngành đảm nhiệm công tác tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt và bệnh nghề nghiệp. Trong khi đó, các bệnh viện chuyên khoa của TPHCM tập trung tầm soát theo từng lĩnh vực chuyên sâu như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu và tâm thần.

Hệ thống bệnh viện đa khoa, bệnh viện khu vực chủ yếu thực hiện khám, phát hiện sớm và quản lý các bệnh mạn tính không lây cùng những bệnh nội khoa phổ biến. Khối bệnh viện tư nhân và các trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giảm tải cho hệ thống khám chữa bệnh công lập.

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung được triển khai ngay tại các phường, xã, ưu tiên nhóm phụ nữ lao động tự do và nữ công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh phổ biến ở phụ nữ.