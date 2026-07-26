Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Ukraine nói ‘Nga sắp tiếp nhận 30.000 binh sĩ Triều Tiên’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga muốn đưa thêm khoảng 30.000 lính Triều Tiên tham gia cuộc xung đột và đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng này.

img-2242.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, Triều Tiên được cho là đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga trong năm 2024, để hỗ trợ Mátxcơva đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

“Chúng tôi cũng nhận thấy sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Nga muốn đưa thêm 30.000 binh sĩ từ Triều Tiên sang. Từ tháng 6, Nga đã có những chuẩn bị tại vùng Voronezh để tiếp nhận lực lượng này”, ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video đêm 25/7.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn nói rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cung cấp cho Nga các bệ phóng mới dành cho tên lửa đạn đạo.

“Nga đang giúp Triều Tiên học hỏi kinh nghiệm tác chiến, cải tiến vũ khí và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong việc sử dụng các loại vũ khí này”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Kiev “sẽ có biện pháp đáp trả mối đe dọa này”.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cùng ngày 25/7, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, nói rằng Kiev có cơ hội chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước chỉ trong vòng vài giờ, bằng cách đưa ra những quyết định phù hợp.

Ông khẳng định Nga đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để ngừng giao tranh, nhắc lại rằng những điều kiện này là "rõ ràng và nhất quán".

"Đó là lý do tất cả có thể dừng lại trước nửa đêm nay nếu chính quyền Kiev đưa ra quyết định tương ứng”, ông Peskov nói.

Trong khi đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm tại khu vực Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine tấn công khu nghỉ dưỡng bằng máy bay không người lái trong đêm 25/7, khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Kiev chưa lên tiếng.

Bình Giang
Theo Reuters, Tass
#Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Triều Tiên #Quan hệ Nga - Triều Tiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe