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Thế giới

Brazil từ chối cấp visa cho hai quan chức Mỹ

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Brazil vừa thông báo từ chối cấp thị thực cho hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, khi họ dự kiến đến quốc gia Nam Mỹ này vào tuần tới.

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Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: AP)

Trước đó, báo Washington Post đưa tin hai quan chức Mỹ nêu trên là Riley M. Barnes - Trợ lý Ngoại trưởng, và Samuel Samson - Phó Trợ lý Ngoại trưởng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Brazil cho biết, hai ông Barnes và Samson đã nộp đơn xin thị thực vào ngày 20/7 và bị từ chối hôm 24/7, nhưng không cho biết lý do của quyết định này.

Tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ tái tranh cử, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro. Gia đình Bolsonaro vốn có quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối tháng 5, Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro và em trai Eduardo Bolsonaro tới Washington gặp các quan chức Mỹ và Tổng thống Trump.

Chính quyền Mỹ cũng áp mức thuế quan lên tới 37,5% với hàng nghìn mặt hàng xuất khẩu của Brazil, có hiệu lực từ ngày 24/7. Chính phủ Mỹ cáo buộc Brazil có các hành vi cạnh tranh không công bằng và không ngăn chặn hiệu quả tình trạng lao động cưỡng bức.

Chính quyền Tổng thống Lula bác bỏ, cho rằng đây là nỗ lực nhằm tác động đến cuộc bầu cử để có lợi cho Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai ông Barnes và Samson dự kiến đến thủ đô Brasilia từ ngày 27 - 30/7 để gặp các quan chức chính phủ, lãnh đạo tôn giáo và nhiều bên khác, nhằm trao đổi về tính toàn vẹn của bầu cử, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Trả lời hãng tin AP, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đây là chuyến thăm thường lệ, nhấn mạnh rằng “mọi ám chỉ về một ‘âm mưu’ nhằm làm suy yếu cuộc bầu cử của một quốc gia dân chủ đều là lời dối trá vô căn cứ”.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro liên tục bày tỏ nghi ngờ về hệ thống bỏ phiếu điện tử của nước này, nhưng không đưa ra được bằng chứng. Hiện ông đang chấp hành bản án 27 năm tù tại gia vì liên quan đến âm mưu đảo chính.

Con trai ông - Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro, gần đây lặp lại một số cáo buộc tương tự. Tuy nhiên, trong sự kiện đảng Tự do chính thức xác nhận ông là ứng cử viên tổng thống tại São Paulo ngày 25/7, ông không nhắc lại tuyên bố này.

Bình Giang
Theo AP
#Brazil #Thuế quan #Bầu cử Brazil #Visa #Mỹ #Tổng thống Trump

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