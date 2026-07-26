Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

TPO - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 26/7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Lê Trí Thanh được điều động giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định điều động, phân công và chỉ định nhân sự lãnh đạo của TP. Huế.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Thành ủy Huế diễn ra sau khi Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông có trình độ đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị và thạc sĩ chính sách công.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 12/2025 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trước khi được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ mới tại TP Huế.