Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Ngọc Văn

TPO - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 26/7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

tri-thanh.jpg
Ông Lê Trí Thanh được điều động giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định điều động, phân công và chỉ định nhân sự lãnh đạo của TP. Huế.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Thành ủy Huế diễn ra sau khi Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông có trình độ đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị và thạc sĩ chính sách công.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Từ tháng 12/2025 đến nay, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng trước khi được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ mới tại TP Huế.

Ngọc Văn
#điều động cán bộ Huế #Phó Bí thư Thành ủy Huế #Lê Trí Thanh #Thành ủy Huế #công tác cán bộ #Ban Bí thư #nhân sự lãnh đạo Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe