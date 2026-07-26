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Xã hội

Phát hiện hai chiếc ví da có nhiều ảnh trong mộ tập thể liệt sĩ ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Đội K72 phát hiện thêm một mộ tập thể với nhiều di vật, trong đó có 2 chiếc ví vẫn còn lưu giữ ảnh của liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ cùng vật dụng cá nhân tại xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Ngày 26/7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực điểm cao 74, xã Minh Đức, sau lễ triển khai nhiệm vụ một ngày trước.

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Tại vị trí được xác định là hầm mộ tập thể, lực lượng chức năng nhận định có 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật chiến đấu và vật dụng cá nhân.

Trong số hiện vật được tìm thấy có hai ví da, bên trong lưu giữ nhiều ảnh chân dung bộ đội, có thể là các liệt sĩ, cùng hình ảnh người thân. Những bức ảnh được đánh giá là manh mối quan trọng, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ và tìm kiếm thân nhân.

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Trước đó, sau 15 ngày mở rộng phạm vi khai quật tại xã Minh Đức, lực lượng Quân khu 7 đã phát hiện 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó, có một cây bút khắc chữ "Tiến Quy" và hình đôi chim bồ câu.

Khu vực phát hiện hài cốt nằm trên sườn tây bắc điểm cao 74, thuộc ấp Đồng Dầu. Giai đoạn năm 1967-1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh giữa các đơn vị chủ lực của quân giải phóng với quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

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Nhiều di vật khác được đội K72 tìm thấy trong mộ tập thể

Tháng 11/1969, khu vực này là một trong những địa bàn diễn ra cuộc hành quân "Tìm kiếm và phong tỏa Minh Đức" của liên quân Mỹ. Quân giải phóng cũng tổ chức nhiều trận phục kích các đoàn xe cơ giới, xe tăng và thiết giáp của đối phương tại đây.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai, trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 55 bộ hài cốt liệt sĩ. Từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm vào ngày 14/7/2026 đến ngày 20/7/2026, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP. Đồng Nai chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai vào cuộc quyết liệt, khẩn trương tiến hành khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất và trang thiết bị tổ chức mở rộng phạm vi đào thăm dò tại khu vực xã Minh Đức và phát hiện thêm 21 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Văn Quân
#liệt sĩ #Minh Đức #hài cốt #di vật #mộ tập thể #chiến tranh #địa phương

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