Cõng mẹ liệt sĩ hơn 100 tuổi đi lấy mẫu ADN tìm lại tên con

TPO - Người cán bộ Công an cõng mẹ liệt sĩ hơn 100 tuổi đi lấy mẫu ADN ở Sơn La là hình ảnh lay động về hành trình tri ân, mở thêm hy vọng xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn chưa biết tên.

Những ngày này, khắp các xã, phường của tỉnh Sơn La, hình ảnh cán bộ Công an mang theo va li thiết bị, vượt đèo, băng suối, lội bản để đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đã trở nên quen thuộc.

Cán bộ Công an Sơn La cõng bà Phạm Thị Châm hơn 100 tuổi đến lấy mẫu ADN.

Có người sinh sống cách trung tâm hàng chục km, có người tuổi đã ngoài 90, thậm chí hơn 100 tuổi, không còn khả năng đi lại. Vì vậy, các tổ công tác lưu động được thành lập, mang việc lấy mẫu đến tận cửa nhà dân.

Có những đoạn đường xe không thể đi tiếp, các anh lại khoác ba lô, ôm hòm dụng cụ men theo lối mòn vào bản. Có những cụ già không thể bước nổi vài chục mét, cán bộ chiến sĩ công an lặng lẽ cúi xuống cõng trên lưng. Những bước chân vững chãi ấy khiến quãng đường núi dốc như ngắn lại.

Theo chân tổ công tác đến xã Yên Châu, chúng tôi gặp mẹ liệt sĩ Phạm Thị Châm. Biết tin cán bộ Công an đến đón đi lấy mẫu ADN, bà đã chuẩn bị từ sáng sớm, mặc bộ quần áo đẹp nhất vì coi đây là một ngày đặc biệt.

"Cẩn thận cụ nhé!", tiếng dặn dò của người cán bộ công an cất lên ngay khi anh nhẹ nhàng trùng gối xuống thấp để cõng người mẹ liệt sĩ nay đã ngoài 100 tuổi lên lưng. Đôi bàn tay nhăn nheo khẽ bấu vào vai áo người chiến sĩ trẻ, còn ánh mắt bà ánh lên niềm xúc động xen lẫn hy vọng tìm được phần mộ người con trai.

Hơn 60 năm trước, con trai bà, liệt sĩ Đỗ Hồng Thủy, lên đường chiến đấu chống giặc rồi mãi mãi không trở về. Chừng ấy năm, người mẹ vẫn mòn mỏi ngóng tin con, mong một lần biết nơi con yên nghỉ. Nghe tin lực lượng Công an tổ chức thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều đêm liền bà thao thức.

"Tôi cứ mong đến ngày đi lấy mẫu. Chỉ lo mình già quá, không đi nổi. May có các cháu đến tận nhà đón...", bà Châm chia sẻ.

Cán bộ Công an Sơn La đến các địa phương lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Không chỉ có mẹ Châm, tại xã Yên Châu, ông Quàng Văn Hóa, 99 tuổi, cũng xúc động khi cán bộ công an đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Trong căn nhà sàn đã cũ, ông Hóa ngồi lặng, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến người em trai là liệt sĩ Quàng Văn Đào. Gần một thế kỷ cuộc đời đã đi qua nhưng nỗi nhớ em vẫn chưa bao giờ nguôi.

"Em tôi hy sinh khi còn rất trẻ. Mấy chục năm rồi gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ. Nay các cháu đến tận nhà lấy mẫu ADN, tôi mừng lắm. Cám ơn các chiến sĩ công an nhiều lắm. Chỉ mong trước khi nhắm mắt còn được biết em mình ở đâu để đưa em về với quê hương", ông Hóa xúc động.

Cán bộ Công an đến tận nhà ông Quàng Văn Hóa lấy mẫu ADN.

Trung úy Giàng A Sáu, Tổ trưởng Tổ 2, Tổ công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thuộc Công an tỉnh Sơn La cho biết, phần lớn khó khăn nằm ở việc nhiều thân nhân liệt sĩ đã tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, đơn vị cử cán bộ chiến sĩ đến tận nơi, không để bất kỳ gia đình nào vì điều kiện đi lại khó khăn mà bỏ lỡ cơ hội tìm người thân.

"Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng của những gia đình đã mòn mỏi chờ tin người thân suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy, dù phải vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng Công an vẫn quyết tâm đến tận nơi thu nhận mẫu sinh phẩm cho thân nhân liệt sĩ", Trung úy Giàng A Sáu nói.

Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành động tri ân, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ và giúp thân nhân vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ.