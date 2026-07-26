Những giấc ngủ bất an bên bờ sông sạt lở

TPO - Những đêm mưa, hay thủy triều rút sát đáy sông, nhiều hộ dân ven sông ở Cà Mau lại ngủ trong bất an với nỗi lo sạt lở bất kể lúc nào. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 84 vụ sạt lở, sụt lún, nhiều căn nhà bị dòng nước cuốn trôi chỉ trong phút chốc.

Trắng tay sau một đêm

Những ngày này, dọc các tuyến sông Trại Lưới, Cửa Lớn (xã Đất Mới), sông Gành Hào (xã Định Thành), tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Mới đây, rạng sáng 18/7, một đoạn đường giao thông nông thôn cùng căn nhà của anh Phạm Văn Tý (xã Đất Mới) bị kéo xuống sông.

Gia đình anh Tý đập bỏ nhà làm đường cho bà con đi lại.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn và tuyến đường bị chia cắt, anh Tý chủ động tháo dỡ phần nhà còn lại làm lối đi tạm cho người dân. "Sạt lở làm mất đường đi của bà con, nên tôi đập luôn phần còn lại của căn nhà làm đường đi tạm”, anh Tý nói.

Theo anh Tý, gia đình chuyển đến sinh sống tại khu vực này từ năm 2018. Thời điểm đó, từ tuyến đường đến mép sông còn khoảng 15m đất. Chỉ sau gần 8 năm, sạt lở đã ăn sâu vào bờ từ 17-20m.

“Mỗi khi thủy triều rút mạnh, người dân trong khu vực luôn sống trong tâm trạng bất an vì lo sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, anh Tý chia sẻ.

Cũng trong rạng sáng 18/7, tại tuyến sông Trại Lưới (ấp Xẻo Sao, xã Đất Mới), căn nhà của gia đình chị Lương Thị Út Mười (38 tuổi) cũng bị dòng nước cuốn. Chị Mười nhớ lại, khoảng 1h30, khi cùng hai con nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng động lớn trên mái nhà. Chỉ vài phút sau, căn nhà xé toạc rồi đổ sập xuống sông.

"Sự việc diễn ra quá nhanh, đồ đạc cùng một phần căn nhà bị dòng nước cuốn trôi. Phần nhà phía sau tôi mới tích góp cất lại vài tháng nay hết 20 triệu đồng", chị Mười nói thêm.

Tại ấp Lâm Hải (xã Đất Mới), căn nhà của ông Lâm Văn Dương cũng bị 'mất' một nửa xuống sông, thiệt hại ước khoảng 200 triệu đồng. Theo ông Dương, từ khi nghe tiếng đất nứt đến lúc căn nhà đổ sập chỉ khoảng 10 phút, gia đình chỉ kịp đưa người ra ngoài an toàn.

Trong khi đó, tại bờ sông Gành Hào (xã Định Thành), một vụ sạt lở dài khoảng 17m, rộng 30m, sâu 5m đã làm ảnh hưởng 5 căn nhà, thiệt hại ước khoảng 500 triệu đồng. Khu vực này hiện xuất hiện thêm nhiều vết nứt kéo dài khoảng 60m, tiếp tục đe dọa 6 hộ dân sinh sống ven sông.

Di dời dân cư

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân chính xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông gần đây do mưa làm đất mất liên kết, triều làm nước sông tụt nhanh khiến áp lực nước đẩy vào bờ từ phía sông mất đi, nước xoáy. Cùng đó, người dân xây nhiều nhà, công trình sát mé sông làm tăng tải, tạo thêm lực đẩy trượt bờ đất ra sông.

Chỉ trong 1 tuần, người dân ấp Sa Phô (xã Đất Mới) chứng kiến liên tiếp 4 vụ sạt lở.

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì kiểm tra hiện trường, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đánh giá mức độ an toàn công trình, nhà ở ven sông để hướng dẫn gia cố hoặc tháo dỡ, di dời khẩn cấp. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí khắc phục thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát kế hoạch thực hiện Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, chỉnh trang, di dời nhà ở ven sông khu vực nguy cơ sạt lở cao, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.