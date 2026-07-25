Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quên cặp sách, cha đánh con 9 tuổi bầm tím thân thể

Hoàng Nam

TPO - Một bé trai 9 tuổi ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sau khi sự việc được chính quyền xác minh, người cha đã đến công an, thừa nhận dùng ống nhựa đánh con vì quên cặp sách.

Sáng 25/7, UBND xã Minh Hóa cho biết, Công an xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích đối với cháu Đ.Q.B. (9 tuổi).

3f75f031-c6b8-43d7-ae79-eaa201340e75.png
Đòn roi của người cha đối với con trai 9 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tiếp nhận cháu B. trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Khi đưa cháu đến bệnh viện, người nhà ban đầu khai nguyên nhân các thương tích là do bị ngã.

Tuy nhiên, qua công tác xác minh của chính quyền địa phương, đến sáng 21/7, ông Đ.X.H. (34 tuổi, tạm trú tại xã Minh Hóa) đã chủ động đến Công an xã để khai báo và thừa nhận hành vi của mình

Tại cơ quan công an, ông H. khai do phát hiện con trai quên cặp sách nên nổi nóng, dùng ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu B., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím và phải nhập viện điều trị.

Đến ngày 22/7, gia đình xin cho cháu B. xuất viện để chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên kiểm tra, đánh giá thêm các chấn thương bên trong.

59ab4bbb-3c93-4525-bca3-24d222b701d5.png
Nhiều vết thương chí mạng của người cha đối với con trai 9 tuổi.

Theo UBND xã Minh Hóa, ông H. là nhân viên hợp đồng của một đơn vị trên địa bàn, có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Phú, hiện cùng gia đình tạm trú tại xã Minh Hóa.

Hiện Công an xã Minh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#bé trai 9 tuổi #nhiều vết bầm tím #người cha #quên cặp sách #Quảng Trị #ống nhựa #đánh con trai 9 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe