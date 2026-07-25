Quên cặp sách, cha đánh con 9 tuổi bầm tím thân thể

TPO - Một bé trai 9 tuổi ở xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Sau khi sự việc được chính quyền xác minh, người cha đã đến công an, thừa nhận dùng ống nhựa đánh con vì quên cặp sách.

Sáng 25/7, UBND xã Minh Hóa cho biết, Công an xã đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây thương tích đối với cháu Đ.Q.B. (9 tuổi).

Đòn roi của người cha đối với con trai 9 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/7, Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa tiếp nhận cháu B. trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Khi đưa cháu đến bệnh viện, người nhà ban đầu khai nguyên nhân các thương tích là do bị ngã.

Tuy nhiên, qua công tác xác minh của chính quyền địa phương, đến sáng 21/7, ông Đ.X.H. (34 tuổi, tạm trú tại xã Minh Hóa) đã chủ động đến Công an xã để khai báo và thừa nhận hành vi của mình

Tại cơ quan công an, ông H. khai do phát hiện con trai quên cặp sách nên nổi nóng, dùng ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu B., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím và phải nhập viện điều trị.

Đến ngày 22/7, gia đình xin cho cháu B. xuất viện để chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên kiểm tra, đánh giá thêm các chấn thương bên trong.

Nhiều vết thương chí mạng của người cha đối với con trai 9 tuổi.

Theo UBND xã Minh Hóa, ông H. là nhân viên hợp đồng của một đơn vị trên địa bàn, có hộ khẩu thường trú tại xã Kim Phú, hiện cùng gia đình tạm trú tại xã Minh Hóa.

Hiện Công an xã Minh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.