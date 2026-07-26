Anh Bùi Quang Huy thăm tặng quà cựu TNXP, nữ Tiểu đội trưởng ‘tọa độ lửa’ Truông Bồn

TPO - Cựu TNXP Trần Thị Thông là nữ Tiểu đội trưởng duy nhất sống sót trong sự kiện 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 anh dũng hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng 31/10/1968.

Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm, tặng quà cựu TNXP Trần Thị Thông - nữ Tiểu đội trưởng duy nhất sống sót trong sự kiện 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 anh dũng hy sinh tại Truông Bồn vào rạng sáng 31/10/1968.

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dìu cựu TNXP Trần Thị Thông.

Tại gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 tại Truông Bồn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ân cần hỏi thăm cựu TNXP Trần Thị Thông.

Xúc động đón đoàn đến thăm, bà Trần Thị Thông gửi lời cảm ơn sự quan tâm của T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp, ngành đối với các cựu thanh niên xung phong. Bà cho biết đây là nguồn động viên lớn lao đối với những người đã từng cống hiến tuổi trẻ trong chiến tranh.

“Tôi rất cảm động trước sự quan tâm, thăm hỏi của T.Ư Đoàn và các cấp, ngành. Đây là nguồn động viên lớn đối với những cựu thanh niên xung phong như chúng tôi, đồng thời là sự tri ân ý nghĩa đối với những đồng đội đã anh dũng hy sinh”, bà Thông chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà cựu TNXP Trần Thị Thông.

Năm 1965, khi vừa tròn 19 tuổi, bà Trần Thị Thông tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP, tham gia bảo đảm giao thông tại nhiều trọng điểm đánh phá ác liệt như cầu Cấm, Rào Gang, rú Đụn... Cuối năm 1966, bà được điều về Truông Bồn và làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 317.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn xúc động khi nghe Cựu TNXP Trần Thị Thông kể lại sự kiện rạng sáng 13/10/1968.



Rạng sáng 31/10/1968, trong lúc làm nhiệm vụ thông đường tại Truông Bồn, đơn vị của bà bị máy bay Mỹ ném bom dữ dội. Trận bom cướp đi sinh mạng của 13 đồng đội khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ còn duy nhất bà Thông sống sót sau nhiều giờ bị vùi lấp dưới đất đá.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà cho cựu TNXP Trần Thị Thông.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là huyết mạch giao thông chiến lược trên tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 đến năm 1968, nơi đây hứng chịu gần 19.000 quả bom cùng hàng nghìn quả tên lửa, rốc-két của không quân Mỹ; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, trong đó sự hy sinh của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.