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Tuổi trẻ Huế thắp hàng nghìn ngọn nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

Ngọc Văn

TPO - Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân TP. Huế tham gia chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy, cùng thắp nến tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND TP. Huế phối hợp với Đoàn phường Phú Bài tổ chức chương trình Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy.

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Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tham gia chương trình dâng hương tưởng niệm, thắp nến tri ân tại Huế.

Chương trình thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tham dự. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và thế hệ trẻ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thắp hàng nghìn ngọn nến lên các phần mộ liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Không chỉ là hoạt động tri ân, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Dịp này, Ban tổ chức trao 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài.

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Trao quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách ở Huế.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra đêm nghệ thuật Ngọn lửa tri ân - Khát vọng cống hiến với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Những giai điệu, lời ca đã góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ phát huy truyền thống, sống có trách nhiệm và cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Ngọc Văn
#tri ân liệt sĩ #thắp nến tri ân #Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Thủy #tuổi trẻ Huế #Ngày Thương binh Liệt sĩ #Phú Bài #uống nước nhớ nguồn

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