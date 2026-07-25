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Giới trẻ

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Kết nạp Đảng cho 5 bạn trẻ tiêu biểu tại Côn Đảo

Ngô Tùng

TPO - 5 bạn trẻ vinh dự được kết nạp Đảng đã tham gia tích cực các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Hành quân xanh, trong đó có 3 sinh viên thuộc các trường: Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Sài Gòn, Đại học Kiến trúc TPHCM và 2 bạn đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo.

Chiều 25/7, Chi bộ Quân sự đặc khu Côn Đảo (Đảng bộ đặc khu Côn Đảo) cùng Chi bộ Sinh viên 2 (Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Chi bộ Sinh viên 3 (Đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn), Chi bộ Sinh viên khoa Kiến trúc nội thất - Mỹ thuật công nghiệp - Mỹ thuật - Chương trình liên kết quốc tế (Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc TPHCM) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 5 quần chúng ưu tú là chiến sĩ tham gia các chiến dịch tình nguyện hè tại đặc khu Côn Đảo.

Dự buổi lễ có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

5 quần chúng ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng là các bạn trẻ tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Hành quân xanh, gồm: Phạm Thị Thủy Tiên (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Đặng Vỹ Khang (Trường Đại học Sài Gòn), Võ Thanh Bảo (Trường Đại học Kiến trúc TPHCM), Lê Thị Lý và Phan Thị Quyên (Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu Côn Đảo).

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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà chúc mừng các bạn trẻ vừa được kết nạp Đảng.
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Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo TPHCM chúc mừng 5 đảng viên mới.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên mới, ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo - nhấn mạnh, buổi lễ kết nạp đảng đầy ý nghĩa khi được tổ chức ngay trên mảnh đất Côn Đảo anh hùng, nơi ghi dấu sự hy sinh, lòng trung thành và khí tiết cách mạng kiên trung của biết bao thế hệ anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Đây là niềm vinh dự của các cá nhân được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, đơn vị nơi các bạn đang học tập, công tác.

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Lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM chúc mừng các đảng viên mới.
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Các bạn trẻ đón nhận vinh dự đặc biệt trên mảnh đất thiêng Côn Đảo.
Ngô Tùng
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