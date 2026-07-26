Sau vụ cháy lớn, lộ cảnh xưởng trái phép bị cắt điện vẫn lén hoạt động

TPO - Liên quan đến vụ cháy lớn tại đường 25m phường Thanh Liệt (Hà Nội), theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều nhà xưởng, hàng quán ở khu vực này đều dựng trái phép trên đất nông nghiệp; đã bị chính quyền địa phương cắt điện, song vẫn lén lút hoạt động.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc một số nhà hàng, nhà xưởng vẫn hoạt động trong thời gian bị cắt điện, ông Bùi Huy Hoàng - Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt cho biết: "Chúng tôi đã làm thủ tục cắt điện toàn bộ khu vực trên từ lâu. Nhưng chủ nhà xưởng lén lút đấu trộm điện, dùng máy nổ. Thời gian tới chúng tôi sẽ lập kế hoạch cưỡng chế, phá dỡ khu vực lấn chiếm".

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy hàng quán, nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, chạy dọc theo đường 25m. Trong đó, diện tích bị cháy là quán bia, bi-a, xưởng làm loa, kho chứa hàng...

Khu hàng quán, kho xưởng tan hoang sau vụ cháy.

Như tin đã đưa, khoảng hơn 18h ngày 25/7, tại cụm công trình xây dựng trên đường 25m, phường Thanh Liệt xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy phát triển nhanh, có nguy cơ lan sang các khu vực kho chứa và các cơ sở kinh doanh lân cận.

Công an TP. Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 2, 4, 10, 12, 13, 15, 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát trên diện rộng, ngọn lửa bao trùm khu vực kho chứa và các công trình lân cận. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết có gió mạnh khiến lửa bùng phát, cháy lan nhanh, lượng chất cháy lớn, tỏa nhiệt cao, khói dày đặc cản trở việc trinh sát và tiếp cận đám cháy. Bên cạnh đó, việc khai thác nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu vực hiện trường gặp nhiều trở ngại.

Sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy với sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng và chính quyền địa phương, đến khoảng 19h45, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ, không để cháy lan sang hơn 1.000m2 diện tích kho cùng các công trình lân cận.