Lâm Đồng khánh thành quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên

TPO - Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên hơn 124 tỷ đồng. Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là 1 trong 5 quảng trường trên cả nước kết hợp trung tâm thương mại. Đây cũng là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tối qua 25/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa.



Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng dự lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành.

Dự án quảng trường trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) phê duyệt điều chỉnh đầu năm 2026. Dự án có diện tích hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026.

Trong khi đó, dự án Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên được triển khai giai đoạn 2020 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, diện tích hơn 5ha. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Việc đưa 2 công trình vào sử dụng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa và xã hội, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 2 công trình là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các đơn vị thi công và sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cùng Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên sẽ trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 công trình.

Toàn cảnh Quảng trường Gia Nghĩa.

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa.