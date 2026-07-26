Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Lâm Đồng khánh thành quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên

Thái Lâm

TPO - Tỉnh Lâm Đồng vừa khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên hơn 124 tỷ đồng. Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa là 1 trong 5 quảng trường trên cả nước kết hợp trung tâm thương mại. Đây cũng là quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tối qua 25/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên tại phường Bắc Gia Nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lâm Đồng dự lễ.

img-7764.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khánh thành.

Dự án quảng trường trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) phê duyệt năm 2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng (mới) phê duyệt điều chỉnh đầu năm 2026. Dự án có diện tích hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026.

Trong khi đó, dự án Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên được triển khai giai đoạn 2020 - 2025 với tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, diện tích hơn 5ha. Cả 2 dự án đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Việc đưa 2 công trình vào sử dụng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa và xã hội, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị của tỉnh.

tp-br_img-7756.jpg
Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 2 công trình là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; đồng thời thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các đơn vị thi công và sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa cùng Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên sẽ trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

img-7766.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành 2 công trình.
img-7765.jpg
Toàn cảnh Quảng trường Gia Nghĩa.

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa.

Trong khuôn khổ, từ ngày 25/7 đến ngày 2/8, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại năm 2026 tại khu vực Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa với khoảng 100 gian hàng của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, kết nối giao thương và kích cầu tiêu dùng.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #quảng trường Gia Nghĩa #khánh thành #khu liên hợp #phường Bắc Gia Nghĩa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe