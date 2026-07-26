Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 25/7, đoàn công tác Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự, con trai Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hường, hiện đang thờ cúng 2 liệt sĩ; thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Loan, thương binh suy giảm khả năng lao động 23%.

img-7745.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang thăm gia đình ông Trương Văn Trường tại xã Nhân Cơ.

Tại các gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống tri ân của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng cũng mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đoàn kết, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.

img-7743.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, phường Bắc Gia Nghĩa.

Thái Lâm
#Đại tướng Phan Văn Giang #Lâm Đồng #gia đình chính sách #thương binh liệt sĩ #đền ơn đáp nghĩa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe