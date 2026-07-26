Kiểm tra quy trình sản xuất nước sinh hoạt cặn bẩn ở Hưng Yên

TPO - Nhiều hộ dân tại thôn Minh Tân, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng nước sạch sinh hoạt xuất hiện nhiều cặn đen trong thời gian dài, khiến họ không khỏi lo ngại về chất lượng nguồn nước và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ghi nhận của phóng viên tại một số hộ dân thôn Minh Tân cho thấy, khi mở vòi nước trực tiếp, trong nước xuất hiện nhiều hạt cặn li ti màu đen. Sau một thời gian để lắng, lớp cặn này đọng xuống đáy dụng cụ chứa nước.

Nước sạch bị lẫn cặn đen li ti

Ông H.V.T., người dân thôn Minh Tân cho biết gia đình đã phát hiện tình trạng nước có cặn đen từ nhiều năm nay, tuy nhiên khoảng 2 tháng trở lại đây lượng cặn xuất hiện nhiều hơn. "Do vẫn phải sử dụng nguồn nước này nên khoảng 3 năm trước gia đình tôi đã lắp đặt hệ thống lọc tổng để xử lý nước trước khi dùng. Nước từ vòi trực tiếp hiện chỉ dùng để rửa sân, tưới cây chứ không dám sử dụng để nấu ăn", ông T. chia sẻ.

Tương tự, ông L.V.H., trú cùng thôn, cho biết tình trạng cặn đen khiến các thiết bị chứa nước, đường ống, vòi nước và bồn inox nhanh xuống cấp, thường xuyên phải vệ sinh. Nhiều hộ dân trong khu vực đã chuyển từ sử dụng bồn inox sang bồn nhựa để hạn chế ảnh hưởng của cặn đen.

"Gia đình tôi phải thường xuyên vệ sinh bể chứa, máy giặt để loại bỏ lớp cặn tích tụ, nếu không thiết bị sẽ bị tắc, không thể sử dụng. Chúng tôi mong muốn đơn vị cấp nước sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục triệt để để bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt", ông H. bày tỏ.

Gia đình ông T. phải lắp hệ thống lọc tổng và thay bình chứa inox thành bình chứa bằng nhựa để có thể sử dụng nước sạch.

Liên quan đến phản ánh trên, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Huy Chương, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho biết khu vực thôn Minh Tân hiện sử dụng nước sạch do Xí nghiệp nước Tiên Hưng (còn gọi là Nhà máy nước Tiên Hưng, thuộc Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình) cung cấp.

Theo ông Chương, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng nước xuất hiện cặn đen, UBND xã đã làm việc với đơn vị cấp nước để xác minh. Đại diện nhà máy nước xác nhận tình trạng nước có cặn đen. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường ống cấp nước gặp sự cố. UBND xã đã yêu cầu đơn vị khẩn trương kiểm tra, khắc phục, bảo đảm chất lượng nguồn nước cấp cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo người dân thôn Minh Tân, đầu tháng 7, Nhà máy nước Tiên Hưng thông báo tạm ngừng cấp nước để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, xúc xả đường ống truyền dẫn cấp nước. Tuy nhiên, sau khi đơn vị cấp nước thực hiện việc xúc xả đường ống, tình trạng cặn đen trong nước vẫn tiếp diễn.

Nhà máy nước sạch Tiên Hưng.

Trước phản ánh của người dân về chất lượng nước sạch tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có văn bản đề nghị các đơn vị cung cấp nước sạch khẩn trương kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất, cung cấp nước. Đồng thời, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống xử lý nước, vật liệu lọc, thiết bị; kịp thời thay thế, bảo dưỡng hoặc sửa chữa các hạng mục không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Tăng cường lấy mẫu, phân tích, kiểm nghiệm chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế; đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trước khi cấp cho người dân.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp nước sạch chủ động tiếp nhận, xác minh các phản ánh của người dân về chất lượng nước, kịp thời xử lý dứt điểm các tồn tại, bảo đảm nguồn nước sạch an toàn phục vụ sinh hoạt.