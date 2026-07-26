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Xã hội

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP. Huế đã bầu ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 26/7, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố.

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Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn do được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau đó, HĐND TP. Huế thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định. Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Huế.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Huế, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh.

Trước đó cùng ngày, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định điều động, phân công và chỉ định ông Lê Trí Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng. Ông có trình độ thạc sĩ Chính sách công, cử nhân Ngân hàng, cử nhân Luật Kinh tế và cử nhân lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại TP. Huế, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Quảng Nam (cũ), như Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Từ năm 2015 đến năm 2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Từ cuối năm 2019 đến tháng 8/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tháng 8/2024, ông được phân công giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng; sau đó được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 7/2026.

Đến ngày 26/7/2026, ông được Ban Bí thư điều động về Huế giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và được HĐND TP. Huế tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngọc Văn
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