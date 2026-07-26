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Giới trẻ

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Tối 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Minh Xuân tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; chị Dương Minh Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

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Anh Nguyễn Nhất Linh và chị Dương Minh Nguyệt dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ và những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, nhấn mạnh, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực thông qua tinh thần xung kích, sáng tạo, học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Theo chị Dương Minh Nguyệt, đó cũng là cách tuổi trẻ hôm nay viết tiếp những trang sử mà các thế hệ cha anh đã mở đầu.

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Anh Nguyễn Nhất Linh trao quà cho các thương binh và tham gia thả nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt tuổi trẻ các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, chị Dương Minh Nguyệt gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo phường Minh Xuân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các nhà hảo tâm và Nhân dân đã luôn đồng hành để ngọn lửa tri ân được gìn giữ, lan tỏa qua nhiều thế hệ.

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Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Dã.

Hoạt động là dịp để tuổi trẻ Tuyên Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước,lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phú Nguyễn
#lễ thắp nến tri ân liệt sĩ tại Tuyên Quang #hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước #tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ #vai trò của đoàn viên trong lễ tri ân #giao lưu và động viên thương binh #Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

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