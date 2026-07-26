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Giới trẻ

Ấm áp bữa cơm tri ân của tuổi trẻ Gia Lai, Đắk Lắk

Trương Định - Nguyễn Thảo

TPO - Không chỉ mang theo những phần quà, tuổi trẻ Gia Lai, Đắk Lắk còn tự tay chuẩn bị những "Bữa cơm tri ân" tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những mâm cơm đầm ấm nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trở thành nhịp cầu gắn kết, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đến thế hệ trẻ.

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ﻿ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và thân nhân các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
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Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai (bên trái) thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Phượng (SN 1936) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Thân Thị Trước (SN 1937, cùng ở xã Phù Mỹ Nam).
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Cùng trong chuỗi hoạt động tri ân, tại xã Phù Mỹ, Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng đến thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lễ.
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Những phần quà nghĩa tình do Tỉnh Đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao tặng không chỉ gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng mà còn thể hiện trách nhiệm, sự chung tay của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình có công với cách mạng.
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Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Bữa cơm tri ân﻿”, được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trực tiếp chuẩn bị và thực hiện tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
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Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã đến từng gia đình, cùng nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nấu những món ăn quen thuộc và quây quần bên mâm cơm đầm ấm với các Mẹ. Không chỉ mang đến một bữa cơm nghĩa tình, ĐVTN còn ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về chồng, con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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"Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Thân Thị Trước.
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Tuổi trẻ Gia Lai tổ chức thăm hỏi và làm "Bữa cơm tri ân" tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến (phường Quy Nhơn Nam).
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Tuổi trẻ Gia Lai vào bếp làm "Bữa cơm tri ân".
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Bên cạnh chương trình "Bữa cơm tri ân", các cấp bộ Đoàn của tỉnh còn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.
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Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
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Tại tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc﻿ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Tỉnh Đoàn Đắk Lắk thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Y Ơn Niê (buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui) và tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình, ấm áp yêu thương” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Năm (thôn Đồng Lãnh, xã Phú Hòa 2).
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Bữa cơm nghĩa tình, ấm áp yêu thương tại gia đình liệt sĩ Y Ơn Niê.
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Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Y Ơn Niê, thành kính tưởng nhớ và tìm hiểu những kỷ vật, tư liệu gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của anh.
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Đoàn cũng đến tham quan Di tích lịch sử quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975), tìm hiểu về Hang đá Đắk Tuôr - nơi Tỉnh ủy Đắk Lắk từng đứng chân xây dựng căn cứ cách mạng H9 - Krông Bông.

Trạm Ra đa 20 tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại Đắk Lắk

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời cũng thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

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Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thương.

Trong chuỗi hoạt động, ngày 24/7, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thương tại Tổ dân phố 1B (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) có chồng và con đều là liệt sĩ.

Tại gia đình Mẹ, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với những người đã có nhiều đóng góp cho cách mạng.

Tiếp đó, ngày 25/7, đoàn cán bộ, chiến sĩ của Trạm cùng các đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức dâng hương, dâng hoa và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, tượng đài Mậu Thân và khu mộ tập thể, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động trên, cũng là dịp để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những giá trị cao đẹp của dân tộc. Đồng thời, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Đình Thiểm

Trương Định - Nguyễn Thảo
#Tỉnh Đoàn Gia Lai #Bữa cơm tri ân #ngày thương binh #Mẹ Việt Nam Anh hùng #đền ơn đáp nghĩa #27/7 #Tỉnh Đoàn Đắk Lắk #Bữa cơm tri ân

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