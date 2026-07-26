Ấm áp bữa cơm tri ân của tuổi trẻ Gia Lai, Đắk Lắk

Trạm Ra đa 20 tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại Đắk Lắk

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời cũng thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thương.

Trong chuỗi hoạt động, ngày 24/7, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 20 đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thương tại Tổ dân phố 1B (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) có chồng và con đều là liệt sĩ.

Tại gia đình Mẹ, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân chân thành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đối với những người đã có nhiều đóng góp cho cách mạng.

Tiếp đó, ngày 25/7, đoàn cán bộ, chiến sĩ của Trạm cùng các đơn vị trên địa bàn đóng quân tổ chức dâng hương, dâng hoa và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, tượng đài Mậu Thân và khu mộ tập thể, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động trên, cũng là dịp để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những giá trị cao đẹp của dân tộc. Đồng thời, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Đình Thiểm