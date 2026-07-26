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Xã hội

Vùng núi Bắc Bộ lại sắp đón mưa lớn như trút

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La tiếp tục hứng chịu một đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ thời gian này cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối 27/7 đến ngày 28/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Sau đó, đêm 28/7, các tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo tổng lượng mưa từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7 ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm.

Vùng núi Bắc Bộ hứng chịu mưa lớn trở lại từ chiều tối 27/7.

Các địa phương trên cũng là nơi vừa hứng chịu liên tiếp nhiều đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt là Lai Châu, Sơn La và Lào Cai. Vì vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn, thông tin khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo cũng từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ, Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng trong chiều tối và đêm 26/7 cũng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo trong các ngày 27-29/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20- 50mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều đến đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ nước ta thời gian qua liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, để lại nhiều hậu quả nặng nề.

Trong đó, đợt mưa từ ngày 15-18/7 đã gây ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh, nặng nhất là Lai Châu khiến 8 người chết, 10 người bị thương. Tổng thiệt hại do mưa lũ thời gian này tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai là hơn 502 tỷ đồng, trong đó Lai Châu nặng nhất, hơn 330 tỷ đồng.

Nguyễn Hoài
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