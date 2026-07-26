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Xã hội

Ô tô lao vào gốc cây bên đường, tài xế tử vong

Ngọc Văn

TPO - Đang lưu thông trên đường Dạ Lê (TP. Huế), một ô tô con bất ngờ mất lái lao sang phần đường bên trái rồi tông trực diện vào cây xanh ven đường. Vụ tai nạn khiến nam tài xế tử vong, phương tiện bị biến dạng.

Trưa 26/7, trên tuyến đường Dạ Lê thuộc phường Thanh Thủy (TP. Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, anh D.P.N. (SN 2005, trú tại Huế) điều khiển ô tô con mang biển kiểm soát 75A-529.xx lưu thông theo hướng từ đường Trưng Nữ Vương ra tuyến tránh Huế (Quốc lộ 1). Khi đến khu vực trước kiệt 59 đường Dạ Lê, chiếc xe bất ngờ mất lái lao lệch sang trái theo chiều di chuyển.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong. Ảnh: Nhật Hoàng

Chiếc ô tô sau đó tông mạnh vào một cây xanh cao lớn bên đường. Cú va chạm khiến phần đầu xe bị đập nát, biến dạng hoàn toàn, nhiều bộ phận hư hỏng nặng.

Người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa tài xế đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Văn
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