Phát hiện thi thể người đàn ông sau 10 ngày mất liên lạc

TPO - Sau gần 10 ngày mất liên lạc với gia đình, một người đàn ông ở TP. Huế được phát hiện đã tử vong trong khu vực rừng tràm.

Ngày 26/7, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết, lực lượng chức năng vừa vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền.

Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh, sau nhiều ngày nạn nhân mất liên lạc với gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực rừng tràm tại tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái) đã phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh danh tính nạn nhân.

Qua kiểm tra ban đầu, thi thể được xác định là ông Hồ Tá H. (SN 1961, trú thôn 2 Kế Môn, phường Phong Phú, TP. Huế).

Người thân cho biết ông H. rời nhà từ ngày 17/7 và sau đó mất liên lạc. Trong quá trình tìm kiếm, đến chiều 18/7, gia đình phát hiện xe máy của ông tại khu vực Bàu Bàng, phường Phong Dinh nhưng không tìm thấy người.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường tại hiện trường cũng như trên thi thể nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.