Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ngày 14/4, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Nguyễn Văn Mười - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Mười bày tỏ, sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp kỳ vọng, ông Mười tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh định hướng và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.