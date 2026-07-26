Truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dự buổi lễ có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu một số tỉnh, thành phố cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bí thư tỉnh Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng với các thành viên của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang làm lễ di quan. Ảnh VGP/Thu Sa.

Đọc điếu văn truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, nơi được mệnh danh là "lò vôi thế kỷ", "ngã ba cửa tử", hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, giữa mưa bom, bão đạn, nhiều chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương, nhiều người chưa kịp lập gia đình, chưa một lần trở về quê hương và đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ cuộc sống hòa bình, độc lập cho các thế hệ hôm nay.

34 hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh Hoàng Tính

Ông Phan Huy Ngọc cho biết, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, các liệt sĩ nay đã trở về trong vòng tay của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân và thân nhân.

"Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng là Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam", ông Phan Huy Ngọc xúc động nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

34 hài cốt Anh hùng liệt sĩ được di chuyển từ Nhà chờ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng. Ảnh: Hoàng Tính.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và gia đình chính sách; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để những người còn nằm lại nơi chiến trường sớm được trở về với đất mẹ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và thân nhân đã thực hiện nghi thức an táng 34 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên trong không khí trang nghiêm, thành kính.