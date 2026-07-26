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Xã hội

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 'tọa độ lửa' Truông Bồn

Thu Hiền - Ngọc Tú - Phạm Trường

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư tham dự chương trình thắp nến tri ân đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Video: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 'tọa độ lửa' Truông Bồn.

Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Khắc Thận - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư tham dự chương trình thắp nến tri ân đã dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà) - địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt, nơi 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mạch máu giao thông Bắc - Nam, trong đó có 13 thanh niên xung phong Đại đội 317 ngã xuống ngày 31/10/1968, chỉ ít giờ trước khi Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
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Anh Bùi Quang Huy - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương, dâng hoa tại phần mộ tập thể 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xúc động bên mộ tập thể 13 liệt sĩ TNXP.

Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy tri ân, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

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Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta.

Trước đó, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên), đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hòa bình của nhân loại.

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Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Chung. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thỉnh chuông ở Đền Chung Sơn.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ (SN 1928, xã Đại Huệ). Mẹ có 11 người con, trong đó 5 người tham gia quân đội và 2 người con trai là liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ.

Thay mặt T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng gia đình, con cháu; đồng thời khẳng định thế hệ trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Thu Hiền - Ngọc Tú - Phạm Trường
#Chủ tịch Hồ Chí Minh #liệt sĩ #Kim Liên #Truông Bồn #đền thờ #tưởng niệm #truyền thống

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