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Thế giới

Mưa lớn, gió thổi bay người khi bão Noul đổ bộ Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Bão Noul đã đổ bộ miền nam Trung Quốc vào sáng 26/7, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh cho tỉnh Quảng Đông và Hồng Kông. Chính quyền cảnh báo mưa to đến rất to sẽ kéo dài trong hai ngày tới.

Noul là cơn bão nhiệt đới thứ 12 ở Thái Bình Dương trong năm 2026, và là cơn bão thứ ba đổ bộ Trung Quốc trong tháng 7.

Đây cũng là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc kể từ đầu năm, mạnh hơn bão Maysak và Bavi.

Bão Noul đổ bộ tỉnh Quảng Đông sáng 26/7, với sức gió tối đa gần tâm bão lên tới 162 km/h. Cơn bão đã khiến hơn 700.000 người phải sơ tán, hơn 700 chuyến bay ở Quảng Châu và Thâm Quyến bị hủy.

Đêm 25/7, đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão mức Đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão của nước này. Đến 6h ngày 26/7, đài quan sát quốc gia tiếp tục ban hành cảnh báo bão mức Cam, cảnh báo mưa dông mức Đỏ và cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh mức Vàng.

(Nguồn: Straitstimes)
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Mưa lớn ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông). (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Một số tỉnh đã được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất về lũ quét. Chính quyền địa phương được khuyến cáo phải đặc biệt chú ý đến các khu vực gần sông, công trường xây dựng, thung lũng và cầu.

12 thành phố, trong đó có Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải..., đã áp dụng các biện pháp "năm tạm dừng" toàn phần hoặc một phần, tạm dừng việc học tập, làm việc, sản xuất, vận tải và các hoạt động kinh doanh.

Sau khi đổ bộ, bão Noul tiếp tục di chuyển vào đất liền, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến các tỉnh bao gồm Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc.

Theo CCTV, tốc độ di chuyển chậm của cơn bão có thể khiến mưa kéo dài đến ngày 28/7, với tầm ảnh hưởng lan rộng đến các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông.

Minh Hạnh
Straitstimes, Hoàn cầu Thời báo
#Bão Noul #Trung Quốc #siêu bão #sơ tán công dân #mưa lớn #lũ lụt

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