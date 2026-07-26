Nga tấn công cơ sở sản xuất 1.000 máy bay không người lái ở Kiev

TPO - Quân đội Nga đã tấn công doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở Kiev, nơi sản xuất 1.000 máy bay không người lái mỗi tháng, và các kho nhiên liệu ở vùng Odessa được quân đội Ukraine sử dụng.

Trong số các mục tiêu ở Kiev có một doanh nghiệp mà Bộ Quốc phòng Nga xác định là Smart Intelligent Systems, chuyên sản xuất các loại máy bay không người lái khác nhau cùng linh kiện, bao gồm thân máy bay, linh kiện điện tử, thiết bị định vị, quang học và pin.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào một địa điểm lắp ráp và kho chứa ở phía tây nam Kiev. Tại đây, các chuyên gia từ một công ty liên doanh Mỹ - Ukraine tham gia sản xuất 1.000 máy bay không người lái các loại mỗi tháng, bao gồm máy bay không người lái tấn công AQ-400 Scythe và AQ-100 Bayonet, cũng như máy bay không người lái trinh sát RQ-100 Scout.

Theo chính quyền địa phương, hỏa hoạn đã bùng phát ở ba quận tại Kiev. Một nhà kho, 10 chiếc xe hơi và một xe tải đã bị thiêu rụi tại bãi đậu xe ở quận Desnyansky, trong khi một vụ cháy đã được báo cáo tại một tòa nhà ở quận Solomensky.

Tại tỉnh Odessa, các cuộc tấn công đã phá hủy các bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại cảng Chernomorsk mà Bộ Quốc phòng Nga cho biết được sử dụng để cung cấp cho quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Nga đã phóng tổng cộng 8 tên lửa và 136 máy bay không người lái các loại vào Ukraine.

Quân đội Nga tuyên bố, các cuộc tấn công này là đòn trả đũa cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga.