Ukraine tuyên bố phá huỷ 'rồng lửa' S-400 của Nga

TPO - Tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết lực lượng máy bay không người lái của nước này đã tập kích ban đêm vào Crimea, tuyên bố phá hủy một radar 96L6 và một bệ phóng thuộc hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 27/7 cho biết các đơn vị vận hành máy bay không người lái đã tiến hành một cuộc tập kích vào đêm 26/7 nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Nga tại bán đảo Crimea.

Theo HUR, cuộc tấn công đã phá hủy một radar thu thập mục tiêu 96L6 cùng một bệ phóng thuộc tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf. Cơ quan này cũng công bố đoạn video được cho là ghi lại diễn biến của chiến dịch.

HUR không tiết lộ loại máy bay không người lái hoặc vũ khí được sử dụng trong chiến dịch, cũng như không công bố vị trí cụ thể của cuộc tấn công trên bán đảo Crimea.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của phía Ukraine.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần của Nga, bao gồm một trạm tiếp sóng điều khiển máy bay không người lái, cơ sở năng lượng Chornomornaftogaz tại Crimea và Nhà máy lọc dầu Tyumen, cơ sở được cho là cung cấp nhiên liệu cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Radar 96L6 được xem là một trong những thành phần quan trọng của hệ thống S-400, có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các đơn vị phòng không. Theo thông số kỹ thuật được công bố, radar hoạt động ở băng tần S, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km và theo dõi đồng thời khoảng 100 mục tiêu trên không.

Trong khi đó, S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL (Transporter Erector Launcher). S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.