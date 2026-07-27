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Thế giới

Nga chia buồn, Iran thề đáp trả cuộc tấn công của Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào tàu thương mại Iran được thực hiện theo lời kêu gọi của Israel, nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột ở Trung Đông.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tuyên bố, quân đội nước này đã tấn công một tàu chở hàng hóa quân sự từ Iran đến Nga trên Biển Caspi.

Vụ tấn công khiến một thủy thủ thiệt mạng, một người khác bị thương và lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran.

Ngày 26/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh lập trường của Tehran trong các cuộc điện đàm riêng với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Đây là hành vi vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, được thực hiện theo lời kêu gọi của Israel nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc chiến của họ”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X. “Trong các cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao của EU Kallas và Ngoại trưởng Nga Lavrov, tôi đã nói rõ rằng hành động của Ukraine sẽ bị đáp trả”, ông nói thêm.

Theo Press TV, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, ông Araghchi cũng tuyên bố Iran “sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình”. Ông Lavrov đã gửi lời chia buồn về việc một thủy thủ thiệt mạng, và xác định con tàu bị tấn công là tàu chở hàng dân sự Ana.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran - ông Ebrahim Azizi - cảnh báo rằng Iran sẽ không bỏ qua cho hành động của Ukraine.

"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran đều phải trả giá, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Mỹ và Israel đều nhận thức rõ điều này. Ukraine cũng có thể sớm nhận ra rằng Iran sẽ không bỏ qua cho hành động của mình. Danh sách những người có tính toán sai lầm vẫn đang ngày càng dài ra", ông Azizi viết trên mạng xã hội X.

Trả lời kênh truyền hình N12 của Israel, Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgeny Korniychuk tuyên bố, tàu của Iran đang chở các linh kiện cho máy bay không người lái và tên lửa.

Trong các tuyên bố và cuộc phỏng vấn gần đây với báo chí Mỹ, Tổng thống Zelensky nói ông “chắc chắn 100%” rằng Nga đã giúp đỡ Iran trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận việc Mátxcơva cung cấp vũ khí cho Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, ông không tin rằng Nga hay Trung Quốc đã cung cấp viện trợ quân sự cho Iran.

Minh Hạnh
RT, Tass
#Nga #Ukraine #Mỹ #Iran #xung đột Mỹ Iran #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

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