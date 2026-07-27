Bom tấn đấu nhau nuốt chửng phim Việt

TPO - Phòng vé Việt tiếp tục chịu sự áp đảo của phim ngoại khi "Conan" và "The Odyssey" chiếm phần lớn doanh thu, lượng vé lẫn suất chiếu cuối tuần. Sự xuất hiện của "Spider-Man 4: Khởi đầu mới" từ ngày 31/7 được dự báo tiếp tục gây sức ép lên những tác phẩm Việt đang bám rạp.

Phim ngoại chiếm hơn 90% lượng vé

Theo số liệu Box Office Vietnam ngày 26/7, tổng doanh thu phòng vé trong nước đạt khoảng 24 tỷ đồng. Hai vị trí đầu bảng đều thuộc về phim ngoại, với khoảng cách lớn so với phần còn lại.

Thám tử lừng danh Conan: Thiên thần sa ngã trên xa lộ dẫn đầu khi thu gần 9,93 tỷ đồng trong ngày, bán hơn 104.700 vé/4.162 suất chiếu.

Tác phẩm hoạt hình Nhật Bản chiếm hơn 41% tổng doanh thu toàn thị trường trong ngày. Phim đã tích lũy hơn 90,6 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có tốc độ bán vé tốt nhất giai đoạn cuối tháng 7.

Đứng thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, đạt hơn 7,45 tỷ đồng từ khoảng 59.000 vé/1.534 suất chiếu. Dù thời lượng lên tới 173 phút, khiến số vòng chiếu trong ngày bị hạn chế, bộ phim vẫn đạt trung bình hơn 38 vé/suất, cao nhất trong nhóm dẫn đầu.

The Odyssey và Conan tiếp tục là tâm điểm của phòng vé cuối tuần.

Doanh thu tích lũy của The Odyssey tại Việt Nam vượt 60,5 tỷ đồng. Con số này cho thấy sức hút của thương hiệu Christopher Nolan cùng dàn diễn viên nổi tiếng, đồng thời giúp phim giữ được nhiều khung giờ đẹp sau hơn một tuần phát hành.

Riêng Conan và The Odyssey mang về gần 17,4 tỷ đồng trong ngày 26/7, tương đương hơn 72% doanh thu toàn thị trường. Hai tác phẩm cũng chiếm 5.696 suất chiếu và bán gần 164.000 vé.

Vị trí thứ ba thuộc về Minions & Quái vật, đạt hơn 2,8 tỷ đồng với 25.362 vé/848 suất chiếu. Sau gần một tháng phát hành, phim hoạt hình của Illumination vẫn duy trì sức bán ổn định và đã thu hơn 151,2 tỷ đồng.

Ba phim ngoại đứng đầu phòng vé tạo ra hơn 20,1 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng doanh thu Chủ nhật. Các phim ngoại còn lại gồm Công viên giải thoát, Hành trình của Moana, Lời nguyền huyết tộc và Ám ảnh. Nếu tính toàn bộ tác phẩm nước ngoài trong top 10, nhóm này bán khoảng 205.000 vé qua gần 7.700 suất chiếu, đóng góp xấp xỉ 93% doanh thu của bảng xếp hạng.

Thanh âm vượt đại dương là phim Việt có thứ hạng tốt nhất, đứng ở vị trí thứ tư. Tác phẩm của đạo diễn Đào Duy Phúc thu hơn 1,04 tỷ đồng trong ngày 26/7, bán 11.571 vé/655 suất chiếu.

Đứng thứ sáu là phim kinh dị Quỷ bắt hồn, đạt hơn 547 triệu đồng với 6.327 vé/409 suất. Doanh thu tích lũy của tác phẩm do Bùi Văn Hải đạo diễn hiện đạt khoảng 34,7 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý đối với phim nội địa, nhưng sức bán trong ngày đã giảm rõ rệt trước sự xuất hiện của Conan.

Tác phẩm Việt còn lại trong top 10 là Ngày xửa ngày xưa 36 - Hậu duệ thần Mặt Trời, chỉ thu gần 46 triệu đồng từ 517 vé/55 suất chiếu.

Ba phim Việt chỉ đạt khoảng 1,64 tỷ đồng, tương đương chưa đến 7% doanh thu phòng vé ngày 26/7. Áp lực dành cho phim Việt tiếp tục tăng trong tuần mới. Những tác phẩm phát hành vài tuần như Quỷ bắt hồn có thể tiếp tục bị giảm suất để nhường phòng cho loạt phim ra mắt ngày 31/7. Các phim có doanh thu thấp hơn đứng trước nguy cơ rời rạp sớm hoặc chỉ còn suất vào giờ ít thuận lợi.

Thêm bom tấn xuất hiện đe dọa phim Việt

Tâm điểm phòng vé tuần tới là Spider-Man: Brand New Day, được giới thiệu tại Việt Nam với tên Spider-Man 4: Khởi đầu mới. Phim ra rạp ngày 31/7, đánh dấu sự trở lại của Tom Holland trong vai Người Nhện kể từ Spider-Man: No Way Home năm 2021.

Tác phẩm do Destin Daniel Cretton đạo diễn, mở ra chương mới của Peter Parker sau khi danh tính của anh bị xóa khỏi ký ức của mọi người. Peter trở lại cuộc sống đơn độc, tiếp tục bảo vệ New York trong vai Người Nhện nhưng không còn sự hỗ trợ và những mối quan hệ quen thuộc.

Ngoài Tom Holland, phim có sự tham gia của Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal và Mark Ruffalo. Sự xuất hiện của Punisher và Hulk giúp quy mô nhân vật của phần phim mới được mở rộng, trong khi vai diễn của Sadie Sink vẫn là một trong những yếu tố được giữ kín trước ngày công chiếu.

Người Nhện 4: Khởi đầu mới được dự đoán làm đảo lộn rạp Việt.

Lần gần nhất thương hiệu này xuất hiện trên màn ảnh rộng, Spider-Man: No Way Home tạo nên cơn sốt toàn cầu và trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất lịch sử. Do đó, phần mới có lợi thế lớn về nhận diện thương hiệu, lượng người hâm mộ và nhu cầu xem sớm.

Sự xuất hiện của Spider-Man 4 đặt phim vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với The Odyssey. Hai tác phẩm cùng có Tom Holland tham gia nhưng hướng đến những nhóm khán giả khác nhau. Phim của Christopher Nolan thu hút người xem trưởng thành và khán giả yêu thích trải nghiệm màn ảnh lớn, Spider-Man 4 có lợi thế ở tệp người hâm mộ trẻ, thương hiệu siêu anh hùng và khả năng phủ rộng suất chiếu.

Ngoài bom tấn Marvel, hoạt hình Xứ sở thần tiên (The Land of Sometimes) khởi chiếu ngày 31/7. Phim do Leon Joosen đạo diễn, thuộc thể loại gia đình, hoạt hình và thần thoại. Tác phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với Minions & Quái vật và Hành trình của Moana ở nhóm khán giả gia đình, trẻ em.