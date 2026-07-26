Cơn sốt Haaland chưa dừng lại

TPO - World Cup 2026 khép lại nhưng Erling Haaland vẫn chưa rời khỏi tâm điểm chú ý. Không chỉ tiếp tục nằm trong nhóm cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới với mức 220 triệu euro, tiền đạo người Na Uy còn duy trì sức nóng bằng cách biến mạng xã hội thành sân chơi riêng.

Theo cập nhật mới nhất của Transfermarkt, Haaland được định giá 220 triệu euro, ngang Lamine Yamal và cao hơn Kylian Mbappe. Mức giá phản ánh nhiều yếu tố, từ tuổi đời, phong độ, tiềm năng phát triển đến thời hạn hợp đồng và nhu cầu của thị trường chuyển nhượng.

Ở tuổi 26, Haaland được xem là trung phong hiếm hoi hội tụ cả hiệu suất thi đấu lẫn khả năng trở thành biểu tượng đại chúng. World Cup 2026 giúp anh tiến thêm một bước trong hành trình.

Ngôi sao sân cỏ chăm tương tác nhất

Lượng người theo dõi trên Instagram của Haaland tăng thêm khoảng 33 triệu, đưa tài khoản cá nhân vượt mốc 75 triệu follower sau World Cup.

Nhiều cầu thủ hàng đầu sử dụng Instagram chủ yếu để đăng ảnh thi đấu, quảng bá sản phẩm, Haaland lại dành thời gian đọc và bình luận dưới những bài viết nhắc đến mình. Cách phản hồi ngắn gọn, hài hước của anh trở thành hiện tượng. Người dùng liên tục nhắc tên anh chỉ để nhận phản hồi.

Trường hợp gây chú ý đến từ tài khoản Today Years Old có gần 10 triệu người theo dõi. Trang này đăng hình cây hành kèm dòng chú thích "chỉ cần đăng loại rau, người ai cũng biết sẽ vào bình luận".

Không lâu sau, Haaland thật sự xuất hiện dưới bài viết. Bình luận của anh thu hút gần nửa triệu lượt thích, trước khi tiền đạo Man City nói thêm mình ngủ quên nên phản hồi hơi muộn.

Sức hút của Haaland thể hiện rõ sau mùa World Cup 2026.

Trang Instagram chính thức của Premier League cũng nhanh chóng tham gia trào lưu. Họ đăng ảnh Haaland, kèm dự đoán rằng anh sẽ vào bình luận “Hay đấy”. Đúng như mong đợi, tiền đạo người Na Uy xuất hiện và để lại chính hai từ ấy, giúp bài đăng tiếp tục lan rộng.

Việc gọi tên Haaland trở thành thử thách trên Instagram. Các fanpage, nhà sáng tạo nội dung và những tài khoản hàng triệu người theo dõi liên tục tìm cách thu hút sự chú ý.

Nhiều lần, Haaland tương tác với nội dung mang ý nghĩa cộng đồng, tạo hiệu ứng vượt xa phạm vi đăng bài.

Jordan Adams - VĐV London Marathon vác theo tủ lạnh nặng 25 kg để nâng cao nhận thức về bệnh mất trí nhớ - từng đăng video với hy vọng nhận được sự chú ý từ Haaland. Tiền đạo người Na Uy không chỉ để lại lời cổ vũ mà còn chia sẻ video lên Instagram Story, kèm lời khen dành cho Jordan. Thông điệp của chiến dịch tiếp cận thêm hàng triệu người.

Một người dùng khác thực hiện thử thách plank liên tục trong ba giờ cũng nhận được bình luận “Hay đấy” từ Haaland. Một nhà sáng tạo nội dung hỏi cần bao nhiêu lượt thích để được anh theo dõi, Haaland đưa ra con số 999.999. Sau khi video thật sự vượt cột mốc này, anh giữ lời hứa và bấm nút follow. Hàng loạt khoảnh khắc gần gũi tạo giá trị thương hiệu đặc biệt cho cầu thủ tuyển Na Uy.

Cú hích World Cup

World Cup 2026 là giải đấu giúp Haaland bước sang cấp độ mới về hình ảnh. Cầu thủ tuyển Na Uy là một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất ngoài sân cỏ.

Hình ảnh Haaland dẫn đầu màn ăn mừng Viking Row sau chiến thắng trước Brazil, đội mũ Viking truyền thống và đánh trống cùng đồng đội nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng.

Trong thời gian thi đấu tại Mỹ, tiền đạo người Na Uy tiếp tục thu hút chú ý khi chi gần 10.000 USD để mua bốt cao bồi, áo phông mang phong cách Texas và một chú gấu mèo nhồi bông tại cửa hàng Wild Bill’s. Khi trở về quê nhà, anh vẫn mang theo món đồ chơi này, khiến hình ảnh nhanh chóng xuất hiện dày đặc.

Giá trị của Haaland vượt xa khuôn khổ bóng đá.

Hiệu ứng từ Haaland tác động trực tiếp tới sức mua. Mẫu thú nhồi bông tương tự được cho là nhanh chóng cháy hàng sau khi hình ảnh anh cầm món đồ lan truyền.

Theo Forbes, Haaland thu về khoảng 80 triệu USD trong 12 tháng gần nhất. Trong đó, khoảng 60 triệu USD đến từ lương, thưởng và các khoản thu nhập liên quan đến Manchester City, còn 20 triệu USD đến từ tài trợ, quảng cáo và khai thác hình ảnh.

Đối tác của Haaland gồm nhiều thương hiệu lớn như Nike, Beats by Dre, Breitling, Dolce & Gabbana, Visa, EA Sports, Midea, Marriott International, Supercell và Unilever. Ở tuổi 26, hình ảnh của Haaland không bị giới hạn trong phạm vi bóng đá, mà có thể được khai thác trên nhiều thị trường.

Nổi bật nhất là thỏa thuận với Nike. Sau giai đoạn được nhiều hãng thể thao theo đuổi, Haaland ký hợp đồng dài hạn với thương hiệu năm 2023. Một số nguồn quốc tế ước tính thỏa thuận kéo dài 10 năm, mang về cho anh khoảng 20 triệu USD/năm. Đây là một trong những hợp đồng tài trợ giày có giá trị lớn nhất dành cho cầu thủ bóng đá đương đại. Nike còn ưu ái vinh danh Haaland là gương mặt trung tâm trong nhiều chiến dịch toàn cầu.

Trong khi đó, Breitling khai thác Haaland ở phân khúc đồng hồ cao cấp, còn Beats by Dre xây dựng các nội dung quảng bá gắn với phong cách trẻ trung và cá tính. Dolce & Gabbana đưa anh tiến sâu hơn vào lĩnh vực thời trang, trong khi EA Sports và Supercell giúp mở rộng độ nhận diện với nhóm khách hàng trẻ và cộng đồng game.

Mức định giá 220 triệu euro của Transfermarkt một phần phản ánh năng lực của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, mặt khác nói lên giá trị thể thao và thương mại gắn chặt với Haaland.

Theo Marca, ở tuổi 26, Haaland đang trong giai đoạn lý tưởng nhất của tiền đạo. Anh duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định, giữ vai trò trung tâm tại Manchester City và sở hữu hợp đồng dài hạn. Lượng người hâm mộ tiếp tục tăng nhanh giúp anh tạo ra giá trị cho câu lạc bộ thông qua bản quyền hình ảnh, bán áo đấu, tài trợ và mức độ nhận diện quốc tế.

Quan trọng hơn, Haaland không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Anh có sức hút lớn tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Điều này giúp các đối tác dễ dàng triển khai chiến dịch trên quy mô toàn cầu thay vì chỉ giới hạn trong cộng đồng người hâm mộ Manchester City hay đội tuyển Na Uy.