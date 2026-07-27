Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào Anh và Israel nếu hỗ trợ Mỹ

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Israel và Anh không nên tiếp tục hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Tehran, đồng thời tuyên bố mọi sự hợp tác quân sự nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả.

Người phát ngôn của IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebi đã đưa ra nhận định này hôm Chủ nhật (26/7), hai ngày sau khi Mỹ tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Quan chức Iran cho rằng Israel tìm cách duy trì sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. "Israel biết rõ chúng tôi sẽ làm gì nếu họ tiếp tục cuộc chiến. Hiện, mọi nỗ lực của chúng tôi đều tập trung vào đối phó với họ", Chuẩn tướng Mohebi tuyên bố.

Chuẩn tướng Mohebi cũng cảnh báo, rằng việc Anh tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của máy bay ném bom B-1 Mỹ có thể biến các căn cứ không quân của Anh thành mục tiêu hợp pháp.

"Theo những gì chúng tôi ghi nhận, các máy bay ném bom B-1 của Mỹ gần đây đã xuất kích từ các căn cứ tại Anh. Nếu sự hợp tác này tiếp diễn, các căn cứ đó sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Iran. Chúng tôi đã chuẩn bị các kịch bản cho mọi tình huống", Chuẩn tướng Mohebi nói.

Theo phía Iran, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích trong 13 đêm liên tiếp nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này trước khi tạm dừng các hoạt động quân sự trong hai đêm gần đây. Tehran cáo buộc các cuộc không kích của Washington nhằm vào cả các khu vực dân sự và khẳng định lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả bằng nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Tây Á.

Mỹ tạm ngừng các cuộc tấn công do khó khăn về chiến lược

Các quan chức Iran nhận định việc Mỹ không tiến hành thêm các cuộc không kích trong hai đêm liên tiếp cho thấy Mỹ đã thất bại trong việc làm suy yếu hệ thống phòng không của Iran, đồng thời phản ánh sự khó khăn về chiến lược của Washington.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Amir Akraminia cho biết Tehran chưa nhận thấy Mỹ có một chiến lược rõ ràng trong giai đoạn hiện nay.

"Chúng tôi chưa thể xác định được bất kỳ chiến lược rõ ràng nào từ phía Mỹ. Có vẻ như họ đang gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định chiến lược", ông Akraminia nói.

Quan chức này đồng thời khẳng định Mỹ không đạt được các mục tiêu đặt ra, bao gồm việc buộc eo biển Hormuz phải mở lại hoặc làm suy yếu năng lực phòng thủ của Iran.

Ông cũng cho rằng phạm vi xung đột đang mở rộng sang khu vực Bab al-Mandeb trên Biển Đỏ, trong bối cảnh lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải hàng hải liên quan đến Ả Rập Xê Út.

Theo CNN, một nguồn tin Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận các hoạt động quân sự của Washington hiện đang trong trạng thái "tạm dừng", sau khi không có thêm cuộc không kích nào được công bố trong hai đêm liên tiếp. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 24/7.