Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Vụ chìm tàu Khôi Nguyên 18: Điều động máy bay và nhiều tàu tìm kiếm 17 người mất tích

Nguyễn Minh

TPO - Sau khi tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước và chìm trên vùng biển cách đảo Đá Lớn khoảng 55 hải lý, các lực lượng cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc đã điều động nhiều máy bay, tàu cứu hộ tham gia tìm kiếm, cứu được 45 thuyền viên. Hiện 17 người vẫn đang mất tích, công tác tìm kiếm được triển khai trên 7 khu vực tại hiện trường.

Tối 26/7, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, vào lúc 22 giờ 30 ngày 25/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, lúc 20 giờ cùng ngày, cách phía Tây đảo Đá Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 55 hải lý, tàu Khôi Nguyên 18 bị phá nước và chìm.

Khi xảy ra sự cố, trên tàu Khôi Nguyên 18 có 62 thuyền viên. Các tàu hoạt động gần khu vực đã cứu được 45 người, 17 người còn mất tích.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, huy động 6 tàu cá của tỉnh Gia Lai đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến tìm kiếm; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng điều động 14 phương tiện đến hiện trường chủ trì, phối hợp với 7 phương tiện của Trung Quốc tổ chức tìm kiếm

Các phương tiện do Bộ Quốc phòng điều động gồm 2 máy bay (DHC-6 và EC-225) và 12 tàu, do tàu TS-01 chỉ huy hiện trường. Các phương tiện của Trung Quốc tham gia tìm kiếm gồm một máy bay và 6 tàu.

Đến 11 giờ 30 ngày 26/7, các lực lượng đã cứu được 45 thuyền viên. Lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tàu TS-01 và KN 466 của Việt Nam đã tiếp cận tàu Nam Hải Cứu 115 của Trung Quốc, nhận bàn giao 44 người phía Trung Quốc cứu được.

Tại hiện trường chìm tàu Khôi Nguyên 18, các lực lượng tham gia phân chia thành 7 khu vực tổ chức tìm kiếm 17 người còn mất tích.

Cũng trong ngày 26/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng xác nhận tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông.

Theo bà Hằng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức phối hợp chặt chẽ khẩn trương đến hiện trường. Cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn, Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và cho đến trưa ngày 26/7, đã cứu sống được 45 người.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại", bà Hằng cho biết.

Nguyễn Minh
#Tàu Khôi Nguyên 18 #chìm tàu #đảo Đá Lớn #quần đảo Trường Sa Việt Nam #tìm kiếm cứu nạn #thuyền viên #Bộ Quốc phòng #Việt Nam #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe