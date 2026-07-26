Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và dự cầu truyền hình tại Công viên Lê Thị Riêng

TPO - Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 26/7, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Dự buổi lễ còn có ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, Nhà quàn hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Mạnh Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Mạnh Thắng

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đoàn cũng nghe Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại đây, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thực địa.

Tối cùng ngày (26/7), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật chính luận “Sao sáng dẫn đường” tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), cùng thời điểm với các điểm cầu khác trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh Vietnamplus.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng ( TPHCM). Ảnh Vietnamplus

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự chương trình.