Hàng vạn người thắp sáng ngọn nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào

TPO - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia.

Video: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Gần 11.000 phần mộ bừng sáng đêm tri ân

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời, một tuổi xuân đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Quang cảnh Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào.

Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại địa chỉ đặc biệt thiêng liêng này là dịp để tuổi trẻ cả nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập, tự do của hai nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trước lễ thắp nến tri ân.

Các đại biểu thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Phát biểu tri ân các anh hùng liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, lịch sử dân tộc được viết nên từ sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Mỗi tấc đất hòa bình, mỗi thành quả phát triển hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh. Đặc biệt, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tri ân các anh hùng, liệt sĩ.



Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, lòng biết ơn cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong những ngày tri ân tháng Bảy, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức thăm hỏi người có công, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang, phục dựng di ảnh, số hóa công trình ghi công liệt sĩ và triển khai nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".

“Điều ý nghĩa hơn những con số là hàng triệu tấm lòng, hàng vạn bàn tay đã cùng chung sức. Mỗi suất quà, mỗi căn nhà, mỗi bữa cơm, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là lời hứa của tuổi trẻ sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, anh Huy chia sẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng cho biết, sau gần một năm triển khai Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử" với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”, tuổi trẻ cả nước đã sưu tầm, số hóa hơn 700.000 câu chuyện lịch sử. Đây không chỉ là hoạt động gìn giữ ký ức dân tộc mà còn góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Khép lại bài phát biểu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi gắm thông điệp tới đoàn viên, thanh niên: Mỗi ngọn nến tri ân là một lời biết ơn, mỗi bước chân trong nghĩa trang là lời nhắc nhở thế hệ trẻ sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng và viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng những đóng góp thiết thực trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tặng ảnh phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tại chương trình, BTC đã trao tặng 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Theo đề nghị của T.Ư Đoàn, nhóm thanh niên Skyline phục dựng ảnh liệt sĩ đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ để trao tặng các gia đình.

Trong đó, đại diện 27 gia đình liệt sĩ trực tiếp đón nhận di ảnh người thân cùng các phần quà động viên tại buổi lễ. Đây không chỉ là những món quà vật chất và tinh thần, mà còn góp phần giúp các gia đình gìn giữ hình ảnh, ký ức về người thân, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về gần hơn trong đời sống của gia đình và cộng đồng.

Thân nhân liệt sĩ xúc động đón nhận di ảnh phục dựng.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ; sau đó đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào.

Những ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng trên cả nước

Cùng thời điểm diễn ra chương trình cấp quốc gia tại tỉnh Nghệ An, tối 26/7, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Những ngọn nến tri ân được tuổi trẻ đồng loạt dâng lên, hòa thành ánh sáng của lòng biết ơn, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà thân nhân liệt sĩ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Đặc biệt, tại những nghĩa trang liệt sĩ vừa tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những ngọn nến tri ân càng mang ý nghĩa thiêng liêng và xúc động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ngồi tưởng niệm bên các phần mộ liệt sĩ.

Đó là sự thành kính đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trở về trong vòng tay của đồng đội, thân nhân và Nhân dân; đồng thời thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ và đáp lại sự mong đợi của các gia đình qua nhiều năm tháng.

Tổng giá trị nguồn lực của các cấp bộ đoàn thực hiện các hoạt động tri ân, an sinh xã hội trong ngày 26/7/2026 là hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, đồng hành cùng chương trình tri ân ý nghĩa này, Ban Thanh niên Quân đội đã gửi tặng 103 phần quà tới các thương binh, bệnh binh và nhiều đối tượng chính sách ở tỉnh Nghệ An.

Đoàn viên, thanh niên thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Từ năm 2007 đến nay, Lễ thắp nến tri ân đã được các cấp bộ Đoàn duy trì tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm. Qua gần hai thập kỷ, hoạt động đã trở thành một nghi lễ tri ân sâu sắc, một phương thức giáo dục truyền thống giàu sức lay động, góp phần khắc họa hình ảnh lớp thanh niên Việt Nam sống có lý tưởng, trách nhiệm và nghĩa tình với các thế hệ cha anh.