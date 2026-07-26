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Giới trẻ

Hàng nghìn ngọn nến tri ân thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ ở Bắc Ninh, Thái Nguyên

Nguyễn Thắng - Thanh Hiếu

TPO - Tối 26/7, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đồng loạt thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Khê (phường Phù Khê), chương trình thắp nến tri ân có sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và đông đảo đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Nguyễn Thắng
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Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
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Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp nhận 200 ảnh liệt sĩ phục dựng.
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Ông Trần Huy Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh trao ảnh liệt sĩ phục dựng tặng thân nhân gia đình liệt sĩ.
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Thân nhân liệt sĩ nhận ảnh liệt sĩ phục dựng﻿.
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Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Tuổi trẻ Thái Nguyên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026), tối 26/7, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên và phường Quyết Thắng tổ chức "Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ" tại nghĩa trang Dốc Lim (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên).

Phát biểu tại buổi lễ, chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, sinh thời Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đến những chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Bác khẳng định "Ngày 27/7 là dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh”. Người kêu gọi đồng bào cả nước hãy thể hiện tình cảm thương yêu, trách nhiệm và bổn phận của mình bằng những việc làm thiết thực nhất.

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Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” do Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức là lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

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Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phát biểu tại chương trình

Thời gian qua, tuổi trẻ Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và xây dựng các Công trình “Ngôi nhà tình nghĩa, Ngôi nhà 100 đồng” hỗ trợ người có công, gia đình chính sách; thăm hỏi, phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cũng tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Hành trình về nguồn” cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đến với các địa danh lịch sử, di tích truyền thống...

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Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách

Với khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, tuổi trẻ Thái Nguyên cần cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Bí thư Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

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Các đại biểu thắp nên tri ân tại các phần mộ liệt sĩ

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 30 suất quà tri ân tới các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn phường Quyết Thắng.

Cũng trong chương trình, các đại biểu đã thực hiện thắp nến tri ân tại khu vực Đài tưởng niệm, các phần mộ liệt sĩ.

Nguyễn Thắng - Thanh Hiếu
#kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ #Tỉnh Đoàn Bắc Ninh #đoàn viên #thanh niên tỉnh Bắc Ninh #thắp nến tri ân #79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ #Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

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