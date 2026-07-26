Khởi công Nhà nhân ái, trao công trình ‘Ánh sáng tri ân’ tại Quảng Trị

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Camel tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình người có công với cách mạng và trao tặng công trình “Ánh sáng tri ân” tại xã Cửa Tùng.

Theo đó, Ban Tổ chức đã khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho bà Lê Thị Cẩm, người có công với cách mạng ở thôn Tân Trại, xã Cửa Tùng. Căn nhà có tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng do Tập đoàn Camel tài trợ, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ khởi công nhà Nhân ái cho bà Lê Thị Cẩm.

Cùng dịp này, Tỉnh Đoàn và các đơn vị đồng hành trao tặng công trình “Ánh sáng tri ân” trị giá 50 triệu đồng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Quang. Công trình gồm 12 trụ đèn năng lượng mặt trời, góp phần chiếu sáng khuôn viên nghĩa trang, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ và người dân đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trao tặng công trình “Ánh sáng tri ân” trị giá 50 triệu đồng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Quang.

Theo Ban Tổ chức, các công trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo người có công, chỉnh trang các địa chỉ đỏ mà còn góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong các hoạt động an sinh xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng.