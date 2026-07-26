Bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình của tuổi trẻ Ninh Bình

TPO - Bữa cơm tri ân tổ chức tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận, phường Hoa Lư diễn ra trong không khí đầm ấm, thân tình, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ Ninh Bình trong dịp 27/7.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời hưởng ứng và thực hiện Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" của Trung ương Đoàn, ngày 26/7, tuổi trẻ Ninh Bình tổ chức Bữa cơm tri ân tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận, phường Hoa Lư.

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Bữa cơm ấm áp có sự tham gia của anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn, chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên phường Hoa Lư, Đoàn Thanh niên các Cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn Thanh niên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại gia đình Mẹ Lê Thị Thận, anh Trần Ngọc Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bữa cơm tri ân được tổ chức trong không khí đầm ấm, thân tình, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của tuổi trẻ Ninh Bình đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", góp phần lưu giữ, lan tỏa những câu chuyện, ký ức lịch sử của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân chứng lịch sử đến với đoàn viên, thanh thiếu nhi; từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tuổi trẻ Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và hun đúc tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.