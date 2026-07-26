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Văn hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường'

Gia Linh

TPO - Cầu truyền hình đặc biệt "Sao sáng dẫn đường" được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) vào tối 26/7 tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM. Điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên Sao sáng dẫn đường tại 4 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Trị và TPHCM.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang... cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 tỉnh thành phố tổ chức điểm cầu truyền hình và các tỉnh lân cận, đại diện các ban bộ ngành Đoàn thể trung ương và địa phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự điểm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Hà Nội. Ảnh: Minh Châu.

Chương trình còn có sự tham gia của đông đảo các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và gia đình, các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và đông đảo nhân dân tham dự tại các điểm cầu.

Sao sáng dẫn đường là hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự điểm cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Hà Nội. Ảnh: Minh Châu.

Điểm nhấn xuyên suốt của cầu truyền hình là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong bối cảnh thời gian ngày càng xóa nhòa dấu tích chiến trường và nhân chứng lịch sử dần vắng bóng, chiến dịch được triển khai như một mệnh lệnh từ trái tim, với quyết tâm đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về và trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Chương trình được kết nối từ bốn điểm cầu mang ý nghĩa biểu tượng: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh). Mỗi địa điểm đều gắn với những dấu mốc lịch sử, những ký ức chiến tranh và hành trình tri ân vẫn đang tiếp diễn.

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Chương trình còn có sự tham dự của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh cùng các lực lượng tham gia chiến dịch 500 ngày đêm. Ảnh: Minh Châu.

Với ba chương Những người chưa bao giờ khuất, Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêmTrả lại tên cho các anh, cầu truyền hình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, kỷ vật và những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" trên sân khấu.

Những ca khúc như Giai điệu Tổ quốc, Màu hoa đỏ, Linh thiêng Việt Nam, Bài ca không quên... cùng những phóng sự đầy cảm xúc góp phần tái hiện những câu chuyện có thật về hành trình đưa các liệt sĩ trở về.

Bên cạnh chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, Sao sáng dẫn đường còn có sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cầu truyền hình không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Gia Linh
#Tổng Bí thư Tô Lâm #cầu truyền hình #Sao sáng dẫn đường #kỷ niệm 79 năm #chiến dịch 500 ngày đêm #tri ân liệt sĩ #tìm kiếm hài cốt

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