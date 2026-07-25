NSND Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cho TS. NSND Đỗ Quốc Hưng.

Phát biểu trong lễ nhận quyết định, TS.NSND Quốc Hưng xúc động chia sẻ: “Từ đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tin tưởng giao phó trọng trách; xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - những người đã luôn đồng hành, động viên và là điểm tựa vững chắc đối với tôi trong suốt những năm tháng công tác; xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM đã dành cho tôi sự đón tiếp chân tình, nồng hậu trong ngày hôm nay”.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), bước chân vào Nhạc viện Hà Nội – tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - từ năm 1991. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, ông đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước ta.

Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Triều Tiên, Nga… Ông từng được mời làm việc tại Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, NSND Đỗ Quốc Hưng còn đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Cuốn sách “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” - được xuất bản từ luận án tiến sĩ của ông- là một trong những tài liệu học thuật quý hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Trước khi trở thành Giám đốc Nhạc viện Thành phố HCM, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi còn là Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc của Học viện, không ít Tiến sĩ và nhiều NSƯT từng là học trò của ông. Các học trò thành danh của ông có thể kể đến NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, ca sĩ -nhạc sĩ sáng tác - nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Trần Trung Quân…