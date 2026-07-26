Thế khó cho Anh trai chông gai

TPO - 14 Casper và Vương Anh Tú góp mặt trong 2 sân khấu để lại ấn tượng tốt tại Công diễn 1 Anh trai chông gai mùa 2. Dù vậy, 2 "hit maker" của nhạc Việt nhận điểm hỏa lực thấp nhất và chia tay chương trình.

Sau Công diễn 1 ở Anh trai chông gai mùa 2, đội Nhà làm mạnh (Thái VG, Huỳnh Lập, Thái Lê Minh Hiếu) và Nhà soạn nhạc (Hoàng Tôn, Thỏ, OSAD, Hồ Đông Quang, Hà An Huy) giành chiến thắng theo từng nhánh đấu và bảo toàn thành viên. Các đội còn lại rơi vào vòng nguy hiểm, anh tài có điểm hỏa lực thấp nhất ở nhánh đấu 1 và 2 bị loại.

33 nghệ sĩ sững người trong khoảnh khắc công bố người phải sớm nói lời chia tay. Đó là 14 Casper, thành viên của Nhà ngoại ô và Vương Anh Tú (Nhà hoa lửa). Nhiều anh tài bật khóc trong khoảnh khắc chia tay 14 Casper và Vương Anh Tú. Khi tập phát sóng thứ 4 của Anh trai chông gai kết thúc, khán giả tranh cãi dữ dội về thứ hạng của các nghệ sĩ.

﻿ 14 Casper và Vương Anh Tú.

Tại sao xảy ra tranh cãi?

Thông tin 14 Casper và Vương Anh Tú chia tay game show được đồn thổi trên mạng từ 2 tuần trước. Khi Công diễn 1 khép lại, điều đó thành sự thật và khiến không ít khán giả sốc. Họ tiếc cho 14 Casper và Vương Anh Tú vì cả 2 thể hiện không tệ từ đầu chương trình. Tuy nhiên, đây là cuộc chơi được định đoạt từ bình chọn của khán giả trường quay.

Việc 14 Casper và Vương Anh Tú nằm trong nhóm anh trai chưa phủ sóng mạnh tên tuổi chính là bất lợi của họ.

Đầu tiên, hãy nói về bối cảnh 14 Casper và Vương Anh Tú tham gia Anh trai chông gai mùa 2. Trước khi gia nhập "gia tộc chông gai", 14 Casper và Vương Anh Tú là 2 nhạc sĩ/nhà sản xuất. 14 Casper có 2 bản hit Bao tiền một mớ bình yên và Một đời, vốn quen thuộc với khán giả Việt. Vương Anh Tú là "hit maker" từ 10 năm trước, từng thống trị phân khúc ballad.

Cả 2 đều hoạt động thành công trong vai trò nhạc sĩ. Nhưng 14 Casper và Vương Anh Tú chỉ đứng phía sau sáng tác, hỗ trợ sản xuất nhạc cho ca sĩ. Do đó, họ không phải là cái tên có độ nhận diện cao và cũng không nhận sự hỗ trợ của fan club (cộng đồng fan) từ khi bước vào chương trình. Đó là lý do 2 nghệ sĩ lạc lõng trong những khung hình ở game show, cho đến khi Công diễn 1 khép lại.

14 Casper bứt phá mạnh sau 2 lần bước lên sân khấu ở Anh trai chông gai. Ở vòng Công diễn hội ngộ, 14 Casper viết một phân đoạn melodic rap cho tiết mục nhóm, để lại ấn tượng khá tốt. Đến Công diễn 1, chủ nhân hit Một đời lột xác cùng Đông Hùng và K.O.

Anh thoát hẳn "vibe" của nhạc sĩ, tự thách đố chính mình bằng việc sáng tác ca từ rap, thể hiện bằng lối melodic rap. Kết quả 14 Casper tạo ra không đến mức xuất thần nhưng chí ít vẫn tròn vai và dần định hình màu sắc riêng ở chương trình. Nam nhạc sĩ có nhiều tiềm năng để tỏa sáng, nhưng dừng chân quá sớm.

Vương Anh Tú đã từng hoạt động cùng lúc ở 2 vai trò ca sĩ và nhạc sĩ. 10 năm gần đây, em trai Mr. Siro lui hẳn về phía sau để làm công việc sản xuất. Cho đến sân khấu Anh trai chông gai, khán giả mới thấy Vương Anh Tú hát trở lại. Giọng hát của Vương Anh Tú vẫn vừa vặn để đảm nhận bất kỳ phân đoạn nào ở game show.

Chủ nhân bản hit Anh cứ đi đi làm tốt hơn một số đồng nghiệp ở Công diễn 1, phần lớn khán giả nêu ý kiến như vậy. 14 Casper bị loại là cú sốc. Vương Anh Tú cũng nối gót 14 Casper chia tay càng bất ngờ hơn. Chính đồng đội, đồng nghiệp của Vương Anh Tú cũng chết lặng vài phút vì kết quả cuối cùng. Nhưng đó là cuộc chơi vốn không có sự công bằng và 2 nghệ sĩ đều bình thản đón nhận.

14 Casper và Vương Anh Tú sẽ hiểu hơn ai hết chuyện họ thắng hay bại đôi khi không nằm hẳn ở yếu tố chuyên môn. Thay vào đó, sức hút của từng nghệ sĩ sẽ quyết định nhiều phần khi họ phải cạnh tranh ở việc nhận bình chọn từ khán giả trường quay. 14 Casper và Vương Anh Tú có quá ít thời gian để thu hút khán giả trong khuôn khổ chương trình và điều không may xảy ra với cả 2.

BTC giải quyết bằng cách nào?

Sau vòng Công diễn hội ngộ, game show đã bị chỉ trích vì bảng điểm hỏa lực có nhiều bất thường. BB Trần, Jun Phạm và Duy Khánh lần lượt nằm trong tốp 3, đây là kết quả vô lý. 14 Casper và Vương Anh Tú thực chất đã rơi vào nhóm nguy hiểm từ sân khấu đầu tiên.

Đến kết quả của Công diễn 1, làn sóng chỉ trích Anh trai chông gai mùa 2 tăng mạnh. Vẫn là câu chuyện muôn thuở trong những bình luận chỉ trích, phê phán của khán giả. "14 Casper và Vương Anh Tú bị loại vì điều gì, khán giả cần có câu trả lời chính xác", một khán giả nêu ý kiến.

Làn sóng tiêu cực từ cộng đồng mạng đẩy vụ việc đi rất xa. Khán giả bắt đầu so sánh giữa các nghệ sĩ trong chương trình. Họ chỉ ra một loạt anh tài chỉ thuần hát và bị lu mờ trong chính tiết mục ở đội, thay vì tham gia phần sáng tác mới như 14 Casper. Có ý kiến đặt lên bàn cân về việc Vương Anh Tú đột phá ở kỹ năng hát và nhảy, toàn diện hơn một số đồng nghiệp nhưng tại sao vẫn bị loại?

Nhà sản xuất Anh trai chông gai sẽ rơi vào thế khó xử khi format chương trình đang không làm thỏa mãn khán giả. Không dễ để chương trình thay đổi toàn bộ cấu trúc vận hành game show, tìm ra giải pháp phù hợp để bình chọn, chấm điểm rạch ròi và công bằng hơn. Nhưng nếu vẫn để tình trạng này tiếp diễn, sẽ không ổn với Anh trai chông gai khi sự bức xúc từ khán giả ngay sau Công diễn 1 đã đến đỉnh điểm.

Khán giả lại đề nghị đổi luật bình chọn để tăng tính công bằng: Trao thêm quyền lực cho Giám đốc âm nhạc hoặc bố trí các anh tài tự chấm điểm nhau sau mỗi vòng Công diễn. Anh trai chông gai mùa 2 có thể thay đổi luật chơi để vá víu lỗ hổng hiện tại. Còn không, tranh cãi ở game show không bao giờ đến hồi kết.