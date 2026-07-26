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Giới trẻ

Bí thư Trung ương Đoàn dự lễ tri ân anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Tối 26/7, Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức) và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Tham dự buổi lễ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ (xã Thạnh Đức, Tây Ninh) có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an); Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân; anh Trần Hải Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh. Ảnh: Hữu Huy

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp những ngọn nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ, tưởng nhớ các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân - nhấn mạnh tháng 7 hằng năm là dịp để thế hệ trẻ tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Theo Thượng tá Đồng Đức Vũ, trong không khí trang nghiêm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy Tây Ninh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Thanh niên Công an nhân dân và Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Thượng tá Đồng Đức Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để bảo vệ độc lập cho Tổ quốc.

Thay mặt tuổi trẻ các đơn vị, Thượng tá Đồng Đức Vũ bày tỏ lòng biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Thượng tá Đồng Đức Vũ nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa, sự hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ mãi được khắc ghi, bởi hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu và tuổi xuân của biết bao người. Những ngọn nến tri ân không chỉ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.
﻿Ảnh: Hữu Huy

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Tây Ninh và tuổi trẻ Công an nhân dân nguyện không ngừng rèn luyện, phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Tại chương trình, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm lòng biết ơn, sự trân trọng của tuổi trẻ Tây Ninh đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng quà đến quà tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hữu Huy
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Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh trao quà tri ân các gia đình chính sách.
﻿Ảnh: Hữu Huy
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Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ﻿ tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hữu Huy
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Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cùng anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.
﻿Ảnh: Hữu Huy
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Tuổi trẻ Tây Ninh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ.
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Đoàn viên thanh niên Tây Ninh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Trà Võ.
Hữu Huy
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