Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran nêu điều kiện hòa hoãn với Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Iran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa miễn là Mỹ duy trì đợt tạm dừng không kích mới nhất, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột chấm dứt chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần.

tai-xuong.jpg
(Ảnh: AP)

Sau 13 đêm không kích dữ dội của Mỹ vào Iran, Lầu Năm Góc đã bất ngờ tạm dừng chiến dịch vào cuối ngày 24/7. Không có cuộc tấn công nào của Mỹ được báo cáo vào cả ngày 25 và 26/7. Iran cũng đã ngừng bắn trong hai ngày qua.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - Mike Waltz - nói với Fox News, rằng Tổng thống Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ để có thêm thời gian cho ngoại giao.

“Tổng thống đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán, cho các cuộc đàm phán một chút thời gian”, ông Waltz nói, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Khi được hỏi về việc tạm dừng tấn công, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết: “Tổng thống luôn nói rõ rằng ông thích ngoại giao hơn, nhưng ông đã cho Iran thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán."

Trong khi đó, một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters: "Lập trường của Iran vẫn là ‘có qua có lại’: nếu các cuộc tấn công dừng lại, Iran cũng sẽ ngừng các hoạt động của mình. Thông điệp đó đã được truyền đạt tới Mỹ. Tuy nhiên, Iran vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho một phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khác”.

Nguồn tin cấp cao của Iran cho biết, Tehran không quá hy vọng, rằng quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của ông Trump thể hiện một sự thay đổi lớn trong lập trường đàm phán của Mỹ.

"Có nhiều hoài nghi hơn là lạc quan về việc tạm dừng các cuộc tấn công. Quan điểm phổ biến là việc tạm dừng này mang tính chiến thuật hơn là thiện chí. Iran đã tích lũy đủ kinh nghiệm cay đắng với những gì họ coi là sự thiếu thành thật của Mỹ”, nguồn tin cho biết.

Quyết định tạm dừng các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến, khi cả Mỹ và Iran đều đang thử nghiệm giới hạn leo thang. Lực lượng Mỹ đã tấn công các cây cầu và đường hầm ở miền nam Iran. Lập tức, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công vào các nhà máy khử muối ở các quốc gia vùng Vịnh lân cận.

Trong tuần qua, các đồng minh Houthi của Iran ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải Ả-rập Xê-út, đe dọa đóng cửa điểm nghẽn lớn thứ hai đối với việc vận chuyển năng lượng.

Tình trạng này đã đẩy giá dầu thô Brent vượt quá 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5. Hôm 25/7, lực lượng Houthi đã tấn công các mục tiêu dầu mỏ của Ả-rập Xê-út ở Biển Đỏ lần đầu tiên sau nhiều năm.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Mỹ #xung đột Mỹ Iran #lệnh ngừng bắn #Mỹ Iran đàm phán #chiến tranh Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe