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Thế giới

Tổng thống Ukraine trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được tân Thủ tướng Anh tiếp đón

Bình Giang

TPO - Ngày 27/7, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ đón Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong chuyến thăm quốc tế đầu tiên tới London dưới nhiệm kỳ của ông. Văn phòng thủ tướng Anh lưu ý, điều này khẳng định sự ủng hộ kiên định của London dành cho Kiev.

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Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ Phố Downing, hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau tại căn cứ hải quân, nơi họ sẽ nghe báo cáo về cách các chương trình huấn luyện do Anh dẫn đầu đang góp phần tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine và mang lại hiệu quả trên chiến trường.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Burnham nhấn mạnh: “Nước Anh luôn sát cánh cùng Ukraine và sự ủng hộ của chúng tôi không hề lay chuyển. Nga không nên nghi ngờ quyết tâm của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được nền hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine”.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Burnham và Tổng thống Zelensky sẽ gặp hơn 200 quân nhân và thủy thủ Ukraine đã tham gia cuộc tập trận Sea Breeze tại Anh trong 3 tuần qua. Đây là cuộc diễn tập về an ninh hàng hải và rà phá thủy lôi, nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ trên biển Đen trong tương lai.

Văn phòng thủ tướng Anh cho biết, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, tổng giá trị hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine đã đạt 25 tỷ bảng Anh (33,3 tỷ USD), trong đó có 16 tỷ bảng viện trợ quân sự và 5,6 tỷ bảng hỗ trợ phi quân sự.

Đầu tháng này, người tiền nhiệm của ông Burnham - ông Keir Starmer, đã tới Kiev chỉ vài ngày trước khi rời cương vị thủ tướng. Trong chuyến thăm đó, ông cam kết viện trợ 300 triệu euro (345 triệu USD) để hỗ trợ Ukraine trang bị phi đội gồm 16 tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất.

Nga nói về thông tin Mỹ - Ukraine bàn chuyện ngừng không kích

Ngày 26/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng quá sớm để bình luận về thông tin trên báo chí việc Mỹ và Ukraine đang thảo luận về khả năng ngừng không kích, nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin Ukraine cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên không để gửi tới Nga, như một phần của nỗ lực khôi phục đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột.

Theo nguồn tin, Ukraine từng tiếp cận Tổng thống Nga Vladimir Putin với đề nghị ngừng bắn, nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, một số quan chức tin rằng áp lực lên nền kinh tế Nga từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mà Ukraine đang triển khai có thể khiến ông Putin thay đổi lập trường.

"Chúng tôi không biết những báo cáo này đáng tin cậy đến mức nào hoặc chúng đến từ đâu. Đây chỉ là những bài báo và không hơn gì. Do đó, còn quá sớm để bình luận về chúng ở giai đoạn này", hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết phản ứng của Nga đối với bất kỳ sáng kiến ​​hòa bình mới nào sẽ phụ thuộc vào việc nó có phù hợp với lợi ích của Mátxcơva hay không.

“Chúng tôi đã nghe những tuyên bố, rằng một số công thức mới có thể khả thi. Chúng tôi vẫn cần tìm hiểu thêm về chúng. Theo thời gian, một số công thức hoặc đề xuất có thể sẽ được đưa ra. Điều gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức độ phù hợp với lợi ích của chúng tôi”, ông Peskov nói.

Ông Peskov nhắc lại rằng Mátxcơva duy trì kênh đối thoại với các nhà đàm phán Mỹ.

Các quan chức Nga cho biết, họ hy vọng hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến thăm Mátxcơva khi lịch trình cho phép, để tiếp tục việc đối thoại với Washington.

Tuy nhiên, nỗ lực của Mỹ nhằm hướng tới thoả thuận hoà bình giữa Nga và Ukraine hầu như đình trệ trong những tháng gần đây, khi sự chú ý của Washington chuyển hướng sang Iran.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 28/7.

Bình Giang
Theo Reuters
#Ukraine #Thủ tướng Anh #Chiến tranh Nga - Ukraine

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