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Thế giới

Mỹ âm thầm thay đổi thống kê thương vong trong cuộc chiến với Iran

Bình Giang

TPO - Lầu Năm Góc vừa cập nhật cơ sở dữ liệu về thương vong trong cuộc chiến với Iran, ghi nhận thêm hơn 140 binh sĩ bị thương và 4 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran tuần trước. Điều này diễn ra khi đang có nhiều hoài nghi về sự minh bạch số liệu.

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Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth dự lễ đón hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran, ngày 22/7, tại căn cứ không quân Dover. (Ảnh AP)

Hệ thống Phân tích Thương vong quốc phòng cũng bổ sung hạng mục mới mang tên “Các chiến dịch ở nước ngoài”, để theo dõi số quân nhân tử trận và bị thương từ ngày 7/7.

Khi kết hợp dữ liệu mới của Lầu Năm Góc với số liệu cập nhật của Chiến dịch Epic Fury, tổng cộng 18 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và 624 người bị thương kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Con số bị thương tăng đáng kể so với mức cao nhất trước đó là 482 người.

Tuần trước, Lầu Năm Góc bị các nghị sĩ và truyền thông chất vấn, khi số liệu về quân nhân thiệt mạng và bị thương trên hệ thống DCAS bất ngờ giảm xuống, dù các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn.

Ngày 23/7, nhóm gồm 12 thượng nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện gửi thư tới Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, yêu cầu giải thích nguyên nhân dẫn đến thay đổi này.

Quyền Thư ký báo chí Bộ Chiến tranh Joel Valdez sau đó viết trên mạng xã hội, rằng việc số liệu giảm là do “sự cố tạm thời với dữ liệu trên trang web DCAS”.

Cập nhật mới của DCAS có tên 3 binh sĩ Lục quân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran vào Jordan và 1 binh sĩ thiệt mạng ở miền bắc Iraq tuần trước.

Mốc thời gian 7/7 trùng với thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến mới với Iran đã bắt đầu, trong thông báo gửi Quốc hội đầu tháng này theo quy định của Đạo luật Quyền hạn chiến tranh.

Theo Đạo luật Quyền hạn chiến tranh có từ năm 1973, tổng thống phải chấm dứt hoạt động quân sự trong vòng 60 ngày nếu không được Quốc hội cho phép tiếp tục. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn với Iran vào ngày 1/5 đã “đặt lại đồng hồ”, khiến thời hạn 60 ngày được tính lại từ đầu.

Ngày 26/7, Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này sẽ ngừng tấn công nếu Mỹ cũng làm như vậy.

Thông tin được đưa ra khi Mỹ đã tạm dừng chiến dịch ném bom, sau 13 đêm không kích dữ dội vào Iran. Không có cuộc tấn công nào xảy ra trong 2 ngày cuối tuần qua.

Quan chức Iran giấu tên cho biết, lập trường của Tehran "vẫn là ăn miếng trả miếng”, và quan điểm này đã được truyền đạt đến Mỹ.

Phát biểu trên chương trình của Fox News ngày 26/7, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Trump quyết định tạm dừng tấn công để có thêm thời gian cho ngoại giao.

Các cố vấn của Tổng thống Trump nói với ông rằng họ đang cạn kiệt mục tiêu và bày tỏ lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ.

Bình Giang
Theo CNN, Reuters
#Thương vong #Chiến tranh Mỹ - Iran #Mỹ và Iran #Trung Đông

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